【奇怪工種】高薪招聘「凶宅試睡員」　網友靠1點揭實情

▲ 高薪招聘「凶宅試睡員」，網友揭實情是騙局。

世界之大，無奇不有。有內地網民在廣告中發現有公司正在招聘「凶宅試睡員」，並薪金非常優渥。可是隨即便有曾應徵的網民大揭原來只是一場騙局。

最新影片

綜合內媒報導，杭州一所名為「別墅公司」的僱主正在招聘「凶宅試睡員」，而且條件豐厚，日薪達2000元人民幣，月薪更可6-6.5萬人民幣。

然而該招聘信息中亦有提及對應徵人的工作經驗及學歷不限，而且日薪人工更是日結，對於一眾求職者而言條件相當吸引。而工作內容方面則要求在凶宅內凌晨去洗手間、屋頂、後門、地下室、露台以及走廊四處查看有否異常；記錄並總結各時段異常情況；標記重點危險地區；記錄身體有沒有異常狀況等。

▲ 高薪招聘「凶宅試睡員」，網友揭實情是騙局。

招聘廣告一出便引來了不少網民的熱烈討論，並有網民揭發這「筍工」的本意。

有指，該公司實質是一個詐騙集團，當有應徵者到公司應徵時便會以不同的手法要求應徵者先付出一筆金額，例如要進行培訓，上班前要先付費購買應用程式「開會」或是應徵者的手機質素不好需耍重新購買裝備等。有指有網民則被騙去了3457元，但有的則馬上發現是騙局，未有任何損失。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

​​​​​​