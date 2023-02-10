【北部都會區】政府公布北都諮詢委員會名單 　18名立法會議員上榜

▲ 政府今日宣布委任北部都會區諮詢委員會的非官方委員，任期為兩年，由二○二三年二月十日起生效。（經濟日報資料圖片）

行政長官在二○二二年《施政報告》中提及，政府將分別成立北部都會區督導委員會及北部都會區諮詢委員會。政府今日宣布委任北部都會區諮詢委員會的非官方委員，任期為兩年，由二○二三年二月十日起生效。

諮詢委員會的非官方委員，包括18名立法會議員陳克勤、陳恒鑌、陳月明、邱達根、周浩鼎、葉劉淑儀、林健鋒、林筱魯、劉業強、劉國勳、盧偉國、龍漢標、陸頌雄、田北辰、謝偉銓、黃英豪、易志明、張欣宇。其他非官方委員，包括港大經濟及工商管理學院院長蔡洪濱、經濟日報集團前執行董事、前社長陳早標、中華廠商聯合會會史立德、新世界發展執行董事馬紹祥、中總會長蔡冠深、都大校長林群聲等。

諮詢委員會將就規劃及落實北部都會區的建設，向政府提供意見，範疇包括土地及房屋發展、產業發展、交通及其他基建設施、環境保育及政府設施的提供等。



財政司司長陳茂波表示，北部都會區是香港未來發展的新引擎，是推動創科以至產業多元化發展的重要基地，對增強香港的發展動能、促進香港與大灣區的經濟合作，以及為市民創造更優質的生活空間，都十分重要。他指，很重視社會各界，特別是政商界、相關業界、學界和地區人士等的意見，期待與諮詢委員會各委員通力合作。

諮詢委員會的委員名單： 主席 財政司司長 非官方委員 －－－－－ 蔡洪濱教授 陳早標 陳克勤 陳恒鑌 陳月明 陳冠華教授 陳鷹 邱達根 蔡冠深博士 周浩鼎 方舟博士 胡章宏博士 葉劉淑儀 葉文祺 蔣鐵峰 高秉強教授 林健鋒 林群聲教授 林筱魯 劉業強 劉國勳 廖宜建 盧偉國博士 龍漢標 陸頌雄 馬紹祥 史立德博士 孫煜 田北辰 謝偉銓 黃克強 黃煥忠教授 黃英豪博士 任景信 易志明 葉中賢博士 張欣宇 官方委員 －－－－ 財政司副司長 發展局局長 運輸及物流局局長 創新科技及工業局局長 環境及生態局局長 發展局常任秘書長（規劃及地政） 發展局常任秘書長（工務） 北部都會區籌備辦公室主任

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責任編輯：區綽彥