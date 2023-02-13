【寒熱食物】按體質進食有效驅寒或降火　24種常見蔬果肉類寒熱性質

▲ 按體質進食有效驅寒或降火，中醫師教區分24種常見蔬果肉類寒熱性質。

每個人體質有分寒熱，不同體質適合吃不同食物，究竟如何挑選？註冊中醫師馬琦傑教大家區分24種常見蔬果肉類寒熱性質。

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馬醫師在Facebook專頁發文，表示食物與藥物一樣，均有氣味，中醫稱為「四氣五味」。「氣」是指藥物或飲食物所具有的寒、熱、溫、涼等四種性質，又叫做四氣。另外還有平性，是指其寒熱偏性並不明顯。常見食物以四氣作分類，寒涼食物有清熱、去火、解毒的作用；溫熱食物有健脾、開胃、補腎、補益的作用；性平的食物則一年四季都可食用。

不同體質適合不同食物

馬醫師指出，香港人普遍飲食偏涼，又常在室內冷氣，所以絕大部分都屬寒涼的體質。身體若有寒氣表現，例如手足冰冷，胃痛、腹脹，易腹瀉，肥胖，痛經，頭髮出油，反映身體內寒氣較重、血液虧虛，這時要選擇溫熱性質的食物來吃，使機能興奮、活力增加、血脈暢通，改善衰弱的身體狀況及萎縮的機能。

此外，身體若有熱的表現，例如心煩失眠、皮膚紅疹、咽喉疼痛、大便乾燥、胸悶心煩、小便黃赤、消瘦，則反映身體內熱大，生命力旺盛，血液充足，吃多了會上火，所以可適當地選用寒冷的食物來降溫、去火。

醫師提醒，大多數天然食物都具有一定療效，只要懂得運用，就能做到「醫食同源」。但病情嚴重者，就應儘快與中醫面診，不要自行胡亂進食。

24種常見蔬果肉類寒熱性質見圖：

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛