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【打擊騙案】警破74宗騙案拘107人涉逾1億元　女會計師墮網戀失2,700萬元

社會 17:45 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

(曾秋文攝)

警方展開代號「博虎」行動，打擊科技及詐騙罪案，東九龍總區重案組總督察許諾表示，東九龍總部聯同區內4個警區進行反科技罪案及詐騙行動，共偵破74宗案，涉及騙款達1.04億元，凍結380萬元犯罪得益，拘捕107人(18至75歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，部份人有黑社會背景，大部份是傀儡戶口持有人，行動中搜出大量手機，銀行文件和銀行卡。

行動中偵破的騙案包括網購、網上情緣、投資和求職騙案。涉及128名受害人，包括51男77女(19至88歲)。許諾指出，在去年1至11月，騙案共錄得25160宗，比2021年同期高出四成五，總損失達42億元。

其中一宗案涉及去年至今單一損失金額最多的網上情緣投資騙案，在2022年5月任職會計師女受害人透過社交平台認識騙徒成情侶，被推薦高回報的投資項目，先後97次轉帳到43個傀儡戶口，損失2,700萬元，騙款來自受害人的儲蓄、物業、朋友和財務公司的借貸，至本年一月報警求助，東九龍總區科技罪案組人員經調查後，拘捕15人，主要是傀儡戶口持有人。

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記者：曾秋文

洗黑錢 黑社會 社交平台 銀行 科技罪案 罪案

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