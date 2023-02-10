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【親子農莊】元朗2萬呎廢棄溫室改建農莊　$68「圍爐煮茶」玩盡沙池充氣滑梯

親子好去處 17:46 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

元朗新開的親子農莊，大人細路一齊「圍爐飲茶」。（「有個過度活躍媽」授權圖片）

有小朋友的家長，應該都去過錦田鄉村俱樂部，旁邊有個新農莊近期好hit！活躍媽一月頭發現這個地方，已經即時預約1月底的星期日去，去完覺得不錯，想再預約星期六日跟朋友再去，不過都無法預約了。

「圍爐煮茶」有3款套餐

我們和朋友分別選了$68和$98的套餐，因為我們是下午3點去，已經吃過午餐，所以就無選有肉類的套餐。

最新影片：

靚太廚房
【靚太廚房】兒童食用安全好重要　4步輕鬆煮出健康美味午餐便當

$68套餐包括一壺自選茶配炭爐，還有零食，例如棉花糖、花生、紅棗等；$128套餐就有主食和肉類。之前知道可以自備食物去燒烤，我們帶了雞泡魚乾和日本年糕去燒，炭燒雞泡魚乾真係好正，推介！

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農莊另外設有沙池、草坪、充氣滑梯等設施，帶小朋友來同樣可以輕鬆燒烤、飲茶。我們的桌子對正玩樂設施，由3點坐到7點，望住小朋友玩，同時間又可以跟朋友傾偈。

還有另一個吸引之處—森野薈有好多盆栽賣，價錢非常相宜，勁大盤的多肉植物只賣$5/盤。

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森野薈

地址：元朗錦田鄉村俱樂部免費停車場側

電話：94034317

預約網址：https://bit.ly/3IfSfCE

文章獲「有個過度活躍媽」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜

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