【全民造星V】Lokman+肥仔分享心水參加者　「翻版何啟華」Aaron：好似照鏡咁【有片】

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星V》在今日（2月10日）於ViuTV一廠舉行記招，Lokman與肥仔、被稱「翻版何啟華」的98號梁浩朗（Aaron）接受TOPick訪問，Lokman與肥仔有分享在海選時的「奇遇」。

至於Aaron，對於被指與Dee哥「人有相似」，他也有作出回應！

馬來西亞193？

肥仔笑稱有一位參加者是「馬來西亞193」，他指對方是有錢、擁有很多品牌，他與Dee哥指對方可成為他們在馬來西亞的靠山。同時，肥仔指馬來西亞參加者的經理人，也與自己「撞樣」。

至於談到《造星V》中有「翻版何啟華」，肥仔馬上拿出Dee哥與梁浩朗（Aaron）的合照，Lokman指二人的嘴巴、鼻子、眼睛也相似。

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有心水參賽者？

至於與AK到北美「揀蟀」的Lokman，他提到部份令他感印象深刻的參賽者，Lokman稱54號黃哲是音樂型，擅長唱歌、寫歌，認為再調整一下就可以。

肥仔指自己睇好來自馬來西亞的鄭如川（Adam），認為對方的唱歌實力已可令他在紅館演出。

Aaron不介意被稱「翻版何啟華」

梁浩朗（Aaron）接受TOPick訪問，任職大律師的他分享參賽原因，「工作咗一段時間之後，係會想搵返細個你好想做、又未有機會做嘅事，我鐘意唱歌、跳舞，從來無諗過可以變成一個事業，但有一個契機去參加，就覺得不如畀個機會自己試下。」

Aaron笑稱有很多人指他與Dee哥「撞樣」，他說：「本身都唔係話覺得好似，當入到Viu見到佢真人時，震撼程度好大，我同佢四目交投時，就好似照鏡咁」。二人就曾經在ViuTV一廠中碰頭呢！

他認為盡自己的能力，不覺得有勁敵存在，而自己就想觀眾可看到自己的特質，也不介意被稱「翻版何啟華」。

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記者：梁樂欣、陳淑霖