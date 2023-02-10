【刑毀判囚】涉刑毀港鐵設施兼販毒　19歲侍應認罪囚49個月

▲ 涉刑毀港鐵設施兼販毒，19歲侍應認罪囚49個月。（資料圖片）

19歲酒吧侍應涉於2020年7月1日，以長傘擊打港鐵天后站外的閉路電視，再砸碎站內4枝光管，其後在英皇道試圖點燃1個紙箱但事敗，「踢保」後再涉販毒被捕。涉案侍應早前承認企圖刑毁、企圖縱火及販毒等罪，今（13日）於區域法院被判入獄49個月。法官指案發時社運熾熱，港鐵站是示威者的攻擊目標，被告在眾目睽睽下犯案，或激起旁觀者情緒引致其他破壞，法庭須判處阻嚇性刑罰。

被告張世康（19歲，酒吧侍應）承認兩案控罪，即首案的企圖刑事損壞、刑事損壞和企圖縱火罪，以及次案的販運危險藥物罪。

本案為區域法院案件，今移師於西九龍裁判法院判刑。

法官王詩麗判刑時指，案發當日正值七一回歸日，被告在港鐵站外眾目睽睽下破壞，很可能造成漣漪效應，令旁人情緒激動起哄，引致其他人加入破壞。被告與另一人穿黑衣到地鐵站犯案，是早有預謀，雙雙擊打地鐵站外的閉路電視鏡頭，再用長傘打碎站內的光管，斥被告愚昧、自私，罔顧他人遭玻璃碎片所傷的風險。港鐵站因而蒙受損失約6,000元，被告無力償還。被告破壞後轉到英皇道，取出褲袋的打火機試圖點燃路邊1個紙箱，幸好最終未能點燃而無造成人命財產損失。

就販毒罪，法官不接納涉案的分裝可卡因是被告自用，不作減刑，判監33個月。企圖刑事損壞罪、刑事損壞罪和企圖縱火罪則共判囚16個月，考慮兩案的性質及刑期整體性後，被告須入獄49個月。

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記者：陳曉欣