【校長專欄】家長將個人想法強加子女身上　梁麗美校長︰要明白孩子真正需要

▲ 家長將個人想法強加子女身上，梁麗美校長希望他們明白孩子真正的需要。（iStock圖片）

去年香港的冬天持續寒冷，有幾天的氣溫更降至攝氏十度，大家都多穿了禦寒衣物，有時甚至連寵物也不例外。偶爾在寵物共享公園會見到一些小狗，身穿厚厚的衣物，四隻腳掌還穿上了鞋子。看見牠們走起路來十分不自然，實在有點於心不忍。獸醫曾指出，狗隻不應穿鞋，除了造成行走不便外，更會有礙肉墊和指甲健康。從小狗穿鞋子令我想到在培育小朋友方面，家長往往也會把自己認為需要的和重要的加諸孩子身上，有時也不會思考一下這是否真的對孩子好。

天氣寒冷，家長大多害怕小朋友會著涼，特別是年幼的孩子，於是給他們穿上多件保暖衣︰裡面是禦寒內衣，外面是羽絨背心，再加上羽絨外套及圍巾、手套，小朋友背起書包時實在吃力，有時甚至會因此失去平衡而跌倒。孩子們大都不怕冷，小息時他們會到操場玩耍或四處走動，覺得熱了，自然會脫去外衣。記得有一次，小息完了，我在走廊看見一位初小的學生，額上佈滿汗珠，但仍穿著厚厚的羽絨外衣。

我請他把外衣脫掉，他顯得有點尷尬，結結巴巴地對我說︰「校長，我……我……媽媽叫我千萬不要脫掉外衣，因為她怕我冷病呢！」我實在啼笑皆非！孩子不敢違背家長的命令，就算汗流浹背也不會脫掉外衣，久而久之，他的辨別能力也可能會被削弱。以下的情況亦屢見不鮮︰考試時孩子發熱不舒服，家長卻因為不想他缺席，早上起來便給他一顆退燒藥，一定要他回校應試。試想想；孩子在這樣的狀態下又怎能發揮得好呢？家長都愛自己的小朋友，但真的要明白孩子的真正需要啊！

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學生飼養寵物也令我聯想到家長對子女作出的承諾。小朋友有時也會要求爸爸媽媽買小狗、小貓、白兔等小動物給他們。家長們在作出承諾時，必須先考慮多個因素︰家中環境是否合適？是否熟悉寵物的習性？誰負責照顧……等等。如果只是為了希望小朋友達到你的期望而作為交換條件，那就完全失去意義了。更令人慨嘆的是小朋友真的做到了家長的要求時，家長卻沒有遵守承諾，用千萬個理由拒絕飼養寵物，更用其他禮物作補償。孩子會覺得家長欺騙了他們，親子關係亦可能會受到影響。

小狗不懂說話，緃使牠不喜歡主人替牠穿上外衣或鞋子，也只能用行動和叫吠聲表示牠的不滿，孩子卻可以用語言與人溝通。如果我們能讓孩子從小讓成表達自己的習慣，而家長亦能夠耐心聆聽孩子的心聲，走進他們的內心深處，了解他們的需要及感受，孩子必能健康快樂地成長。

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