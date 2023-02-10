  • 22°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁尿液驗出大麻反應　遭拔160根體毛進行詳細驗毒

娛樂 18:39 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

劉亞仁尿液檢驗對大麻呈陽性反應。

36歲韓國影帝劉亞仁前日（2月8日）涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）而遭警方調查，更被禁止出境。

劉亞仁經理人公司作出回應，表示：「劉亞仁最近接受了警方的調查，正在積極配合中，所有有疑慮的地方都會解釋，很抱歉讓大家擔心了。」

【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁涉吸毒被捕　經理人公司：正在積極配合中

對異丙酚呈陰性

而今日（2月10日）有韓國媒體指劉亞仁於本月5日從美國洛杉磯返抵韓國，於仁川國際機場被帶往其他通道進行搜身，警方懷疑他還有吸食其他毒品，故當場被拔了約160根體毛，預計10日後將有檢驗結果。

另有韓國媒體指，首爾警察廳毒品犯罪​​調查科已對劉亞仁進行詳細驗毒，結果指出其尿液對大麻呈陽性，但對異丙酚的檢驗結果則呈陰性反應。

大麻主要成分四氫大麻酚（THC）通常吸食7至10天後，尿液就無法檢測；而異丙酚則於3至4天後不會被檢測，所以估計推斷劉亞仁在美國逗留期間曾吸食大麻。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【24小時救參行動】新手爸爸玄彬首現粗獷形象　化身特工飛車救人
12:40 2023/02/03
【24小時救參行動】新手爸爸玄彬首現粗獷形象　化身特工飛車救人
【黃Viu劇集】《紅氣球》劇情勁灑狗血　全員不倫搶閨密老公
20:52 2023/02/03
【黃Viu劇集】《紅氣球》劇情勁灑狗血　全員不倫搶閨密老公
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
13:32 2023/02/07
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
李昇基宣布李多寅結婚　 4月7日舉行婚禮：不會放開彼此
15:35 2023/02/07
李昇基宣布李多寅結婚　 4月7日舉行婚禮：不會放開彼此
張根碩新劇《誘餌》打破一貫形象　滿臉鬚根嚇窒親友
19:42 2023/02/08
張根碩新劇《誘餌》打破一貫形象　滿臉鬚根嚇窒親友
【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁涉吸毒被捕　經理人公司：正在積極配合中
11:01 2023/02/09
【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁涉吸毒被捕　經理人公司：正在積極配合中

你可能感興趣

【24小時救參行動】新手爸爸玄彬首現粗獷形象　化身特工飛車救人
12:40 2023/02/03
【24小時救參行動】新手爸爸玄彬首現粗獷形象　化身特工飛車救人
【黃Viu劇集】《紅氣球》劇情勁灑狗血　全員不倫搶閨密老公
20:52 2023/02/03
【黃Viu劇集】《紅氣球》劇情勁灑狗血　全員不倫搶閨密老公
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
13:32 2023/02/07
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
南韓 娛樂人物職業 娛樂行業 首爾 醜聞

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖