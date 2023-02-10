【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁尿液驗出大麻反應　遭拔160根體毛進行詳細驗毒

▲ 劉亞仁尿液檢驗對大麻呈陽性反應。

36歲韓國影帝劉亞仁前日（2月8日）涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）而遭警方調查，更被禁止出境。

劉亞仁經理人公司作出回應，表示：「劉亞仁最近接受了警方的調查，正在積極配合中，所有有疑慮的地方都會解釋，很抱歉讓大家擔心了。」

【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁涉吸毒被捕 經理人公司：正在積極配合中

對異丙酚呈陰性

而今日（2月10日）有韓國媒體指劉亞仁於本月5日從美國洛杉磯返抵韓國，於仁川國際機場被帶往其他通道進行搜身，警方懷疑他還有吸食其他毒品，故當場被拔了約160根體毛，預計10日後將有檢驗結果。

另有韓國媒體指，首爾警察廳毒品犯罪​​調查科已對劉亞仁進行詳細驗毒，結果指出其尿液對大麻呈陽性，但對異丙酚的檢驗結果則呈陰性反應。

大麻主要成分四氫大麻酚（THC）通常吸食7至10天後，尿液就無法檢測；而異丙酚則於3至4天後不會被檢測，所以估計推斷劉亞仁在美國逗留期間曾吸食大麻。

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