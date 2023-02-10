【私隱問題】前診所中醫師向素未謀面病人宣傳新服務　違反私隱條例被判罰4,000元

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一名病人2015年向中醫診所提供個人資料，但被從未問症的診所前醫師發WhatsApp訊息，宣傳她新任職診所的中醫藥服務。東區裁判法院今(10日)裁定，中醫師兩項違反個人資料私隱條例直接促銷的罪行罪名成立，共被罰款港幣4,000元。個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲歡迎法庭裁決。私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。

個案源於個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）在2020年12月所接獲的一宗投訴。投訴人是一間中醫診所（該診所）的病人，她於2015年向該診所提供個人資料，被告亦曾是該診所的中醫師，但投訴人從未向被告問症。其後，於2020年12月4日，投訴人收到被告的WhatsApp訊息，自稱為該診所的前中醫師，向投訴人發送她的工作名片，宣傳她新任職診所的中醫藥服務。

投訴人認為被告在未經她同意的情況下，使用她向該診所提供的個人資料向她發出直接促銷訊息，遂向私隱專員公署作出投訴。私隱專員公署對投訴作初步處理後，認為事件涉及違反《私隱條例》直接促銷罪行，故將個案轉介予警方作刑事調查及考慮起訴。

私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。她表示，資料使用者（不論是個人或公私營機構）擬進行任何產品或服務類別的直接促銷時，必須先獲得資料當事人的同意，方可使用其個人資料作直接促銷。此外，在首次使用他人的個人資料作直接促銷時，亦應告知當事人有權在不收費的情況下，要求停止在直接促銷中使用當事人的個人資料，否則資料使用者便可能要負上刑事責任。

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記者：陳展棋





