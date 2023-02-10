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【不倫四角戀】2對夫婦每晚換妻睡 共同撫養4小孩不在乎誰是孩子生父

親子 18:51 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

2020年四人共同生活，翌年兩名妻子同時懷孕。(IG圖片)

現實中真的有換妻遊戲，中東一對由兩男兩女組成的四角戀夫妻共組家庭，並共同撫養4名子女，4人活躍於社交平台放閃曬恩愛，分享日常生活片短及照片，兩名人夫直言隔天換妻睡，並待每位小孩視如己出，震驚網民。

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四角戀夫妻於中東黎巴嫩生活，根據英國媒體日前報導，最先關係由Rogers及Alysi組成，二人分別有7歲及8歲孩子。直到2020年，另一對夫妻Sean及Taya開始同居，並共同扶養孩子，翌年兩名妻子同時懷孕，令六口之家變為八口之家。

兩名人夫分享隔天便會換床睡，由於兩位人妻同時懷孕，他們並不在乎孩子的生父，也沒打算要驗DNA，並還決定4人共同撫養4名孩子，並待每位孩子視如己出，一視同仁地愛護孩子，絕不偏心，而孩子們會同時使用兩名父親的姓氏。

兩對夫妻平常會4人行外出，但當其中「一對夫婦」想要獨處時，便會在4人群組內事先詢問。遇到被問及孩子是誰親生時，4人答案一致:

孩子有4個絕對愛他們的父母和一個美滿的家庭，這才是最重要的!

Taya直言「四角戀」最重要是溝通，即使面對育兒上的分歧，也要溫和地有商有量，而Sean直言應訂定規則，經過討論後也找到彼此的平衡點，

如果4年前告訴我，我們將與另一對夫妻形成多角戀，並一起撫養4個孩子，我也不會相信。

Taya形容4人特別的關係是緣份註定，比起以前，大家也變得更好，更善於溝通，而且也不再那麼會妒忌。

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責任編輯︰王明芳

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