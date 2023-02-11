【A0女兒】英國名牌大學畢業身居要職　爸爸憂28歲女兒無拖拍嫁唔出

▲ 有爸爸擔心28歲女兒仍沒拍拖。（《29+1》電影照）

爸爸跟友人打趣說：「喂喂！有無好男仔介紹俾我個女呀，佢無男朋友呀！」

其實，爸爸不是完全開玩笑呢，他確然是有點心焦，女兒二十八歲了，卻沒有拍拖的迹象。

「你咪玩啦，你個皇帝女唔憂嫁呀，點會需要我哋做媒人呀！」友人們又不是全無道理的，他的漂亮女兒畢業於英國著名大學，年紀輕輕已身居要職，閒時學瑜伽、享美食，疫情稍緩就忙於旅遊，生活挺寫意呀，她有需要添上一個男朋友嗎？

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「爸爸，你女兒找不到適合男朋友，你應該負上最大責任！」我一語道破，爸爸旋即瞪大了眼。「你呀，簡直係最完美嘅爸爸，女兒既遇不上可以跟你媲美嘅男人，乾脆抱獨身就算了，無謂自找煩惱呀！」

爸爸聽罷抓着頭呵呵笑起來。完美爸爸他是當之無愧的，女兒甫出世就以女為重，女兒的事永遠高居第一位。小時候，每個早晨是爸爸替女兒紮辮子的，每天是爸爸接送女兒上學，晚上是爸爸替女兒講故事。父女感情深厚甜蜜得就連太太也會偶爾吃醋呢！

我也不是說笑的，大多數以爸爸為豪的女兒，都不太急於找男朋友，她們在充滿愛的環境長大，自信心和安全感都強，若不是遇上特別心儀的對象，她們是會寧缺毋濫的。

相反而言，從小嚴重缺乏父愛的女孩，會有想盡早結識男朋友的傾向，也許是想藉此填補生命中的空白吧！

「唉，咁我都好想阿女會結婚生仔，幸福美滿嘅嘛！」其實，她的女兒已是兩個助養兒童的「哎吔媽媽」，目前生活是挺幸福美滿呢！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「為甚麼女兒不拍拖？」。

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