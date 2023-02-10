劉智鵬倡中史科列高中必修科　議員憂反彈大「唔易搞」

▲ 選委界議員劉智鵬。（資料圖片）

國家主席習近平去年七一講話中提到，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。本身是歷史系教授的選委界議員劉智鵬，一直爭取將中史科納入必修科，近日再透過議員議案提出，將於下周三在立法會上討論。

或成第二個被否決議員議案

不過，將中史列為必修科一向具爭議，多位議員私下都認為「唔易搞」，認為要學習國情、國家歷史另有途徑，教師亦怕將中史列入必修會「搞唔掂」，認為毋須限死高中生必修，該議案很可能成為第二個被否決的議員議案，（首個被否決的議員議案是由選委界何君堯提出的「活化強積金制度」。）

劉智鵬的議案原有兩位議員提出修正案，包括自由黨議員李鎮強以及另一選委界議員管浩鳴。其中，李鎮強將原議案中提出的「並列為必修科目」，改為「並研究將來列為必修科目的可行性。」

管浩鳴倡列中學「必須學習經歷」

至於管浩鳴的修正案，則直接劃走「列為必修科」的建議，而是提議「加強中學生對中國歷史，包括地理及文化科方面的知識，促請繼續檢視高中課程，將中國歷史列為整個中學階段的『必須學習經歷』。」

不過，李鎮強今日就宣布撤回修正案。李鎮強告訴傅流螢，自己之所以提出修正案，是因為收到好多反對聲音：「通識科才改完制又搞中史，理科生點讀呀？」至於為何撤修正案，李鎮強則說，因為見到管浩鳴提出的修正案更好、更完整，所以撤走。

其實，早在去年2月份，劉智鵬以通過書面質詢形式，詢問當局會否將中史納入高中必修科。時任教育局局長楊潤雄回覆稱，暫時不會考慮將中國歷史科列作高中必修科目，原因包括：在尚未總結優化方案的推行情況下，增加另一必修科，會影響整體高中課程結構，也會減少學生的科目選擇、增加選科的限制，甚或加重學生負擔，「未必獲得學生及家長接受」。

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