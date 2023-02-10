  • 22°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 19:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【偷拍教師】涉校內偷拍女教師女同學裙底　16歲男生認12罪候判

社會 18:43 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

16歲男生涉於上課期間偷拍女教師，被女同學揭發。事後揭發男生曾偷拍其他兩名女教師及3名女生裙底，涉及41張裙底照及1段短片。

涉案男生今（10日）於九龍城裁判法院承認非法拍攝或觀察私密部位等12罪。代表律師求情時指，被告家庭信奉天主教，家庭甚少談及性事，心理報告指被告因缺乏家人認同等因素而犯案。裁判官指，被告犯下彌天大罪，行為更是在學校內發生，涉及身邊的同學及老師，行為極不負責任。被告准保釋至3月底判刑，以候感化、心理及精神科醫生報告。

被告現年17歲，承認1項非法拍攝或觀察私密部位及11項作出有違公德的行為罪。控罪指，被告於2021年10月，在中學課室內拍攝1名事主的私密部位，另於同年5月至10月間，用手機拍攝4名事主及兩名不知名女性的裙底相片或影片。

代表律師求情時指，被告家庭信奉天主教，家中甚少談及性事，管教甚嚴，被告亦只能在廳中使用電腦。事後被告因透露有自殺念頭而求診心理醫生，被發現有自閉症問題。

代表律師引述心理報告指，案發時被告並不清楚涉案行為犯法，因兄長成績較佳及缺乏家庭認同，以及受生物課影響下而開始犯案行為，被告重犯機會低。

代表律師又指，被告事後須多次尋求精神科醫生協助，在轉校後成績優異，父母亦積極協助被告，望能處非監禁刑罰。

裁判官指，被告犯下彌天大罪，性質嚴重，行為更是在學校內發生，涉及身邊的同學及老師，以及2名不知名女子，行為極不負責任，未有考慮他人感受。

裁判官續指，無論被告出發點是為了滿足自己慾望，或是以為自己能人所不能，或是挑戰權威，都未有考慮行為對他人的影響。

裁判官遂將案件押後至3月31日，以替被告索取感化、心理及精神科醫生報告，被告准保釋。

案情指，被告於2021年10月上課時，遭女同學發現他將手機放在女教師裙底下。女同學其後通知女教師，被告與校方會面時，同意開啟手機，發現內藏其他裙底照，校方報警處理。被告被捕後，警方於手機檢閱191張裙底照及6段裙底影片，當中41張裙底照及1段裙底影片涉及本案7名事主，涉及2名教師及3名女生，另有2名不知名事主。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【偷拍風波】大馬H&M試身室偷拍風波　多名女子更衣影片被兜售
18:26 2023/01/13
【偷拍風波】大馬H&M試身室偷拍風波　多名女子更衣影片被兜售
【偷拍女童】涉圖書館等地偷拍逾33名女童　工程師助理被加控至17罪還押候訊
15:51 2023/01/16
【偷拍女童】涉圖書館等地偷拍逾33名女童　工程師助理被加控至17罪還押候訊
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
22:39 2023/01/28
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼

你可能感興趣

【偷拍風波】大馬H&M試身室偷拍風波　多名女子更衣影片被兜售
18:26 2023/01/13
【偷拍風波】大馬H&M試身室偷拍風波　多名女子更衣影片被兜售
【偷拍女童】涉圖書館等地偷拍逾33名女童　工程師助理被加控至17罪還押候訊
15:51 2023/01/16
【偷拍女童】涉圖書館等地偷拍逾33名女童　工程師助理被加控至17罪還押候訊
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
22:39 2023/01/28
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
九龍城 中學 偷拍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖