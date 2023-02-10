【偷拍教師】涉校內偷拍女教師女同學裙底　16歲男生認12罪候判

16歲男生涉於上課期間偷拍女教師，被女同學揭發。事後揭發男生曾偷拍其他兩名女教師及3名女生裙底，涉及41張裙底照及1段短片。

涉案男生今（10日）於九龍城裁判法院承認非法拍攝或觀察私密部位等12罪。代表律師求情時指，被告家庭信奉天主教，家庭甚少談及性事，心理報告指被告因缺乏家人認同等因素而犯案。裁判官指，被告犯下彌天大罪，行為更是在學校內發生，涉及身邊的同學及老師，行為極不負責任。被告准保釋至3月底判刑，以候感化、心理及精神科醫生報告。

被告現年17歲，承認1項非法拍攝或觀察私密部位及11項作出有違公德的行為罪。控罪指，被告於2021年10月，在中學課室內拍攝1名事主的私密部位，另於同年5月至10月間，用手機拍攝4名事主及兩名不知名女性的裙底相片或影片。

代表律師求情時指，被告家庭信奉天主教，家中甚少談及性事，管教甚嚴，被告亦只能在廳中使用電腦。事後被告因透露有自殺念頭而求診心理醫生，被發現有自閉症問題。

代表律師引述心理報告指，案發時被告並不清楚涉案行為犯法，因兄長成績較佳及缺乏家庭認同，以及受生物課影響下而開始犯案行為，被告重犯機會低。

代表律師又指，被告事後須多次尋求精神科醫生協助，在轉校後成績優異，父母亦積極協助被告，望能處非監禁刑罰。

裁判官指，被告犯下彌天大罪，性質嚴重，行為更是在學校內發生，涉及身邊的同學及老師，以及2名不知名女子，行為極不負責任，未有考慮他人感受。

裁判官續指，無論被告出發點是為了滿足自己慾望，或是以為自己能人所不能，或是挑戰權威，都未有考慮行為對他人的影響。

裁判官遂將案件押後至3月31日，以替被告索取感化、心理及精神科醫生報告，被告准保釋。

案情指，被告於2021年10月上課時，遭女同學發現他將手機放在女教師裙底下。女同學其後通知女教師，被告與校方會面時，同意開啟手機，發現內藏其他裙底照，校方報警處理。被告被捕後，警方於手機檢閱191張裙底照及6段裙底影片，當中41張裙底照及1段裙底影片涉及本案7名事主，涉及2名教師及3名女生，另有2名不知名事主。

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記者：梁錦麟