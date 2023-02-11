【小三代價】男子向情婦借120萬供樓後離婚 法官一個原因判單位歸元配所有

▲ 《幕後玩家》劇照

新加坡有小三雖然逼走正印坐正，卻白白損失金錢。當地一名男子在離婚前曾拿走情婦20萬元（新加坡元，下同，約120萬港元）交給妻子還房貸，豈料離婚後，法官卻判婚房所得收益全歸元配。情婦不滿入禀法庭不斷上訴想取回20萬，惟案件於2月8日展開聆訊，上訴審判庭維持原判，情婦付上沉重代價。

綜合新加坡媒體報道，男子沙菲和妻子娜莎於1985年結婚，2002年聯名買婚房，通過向建屋局貸款和雙方的公積金支付29.8萬的房貸，期間兩人婚姻亮紅燈，沙菲與女子再敦暗中交往。

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2015年初，丈夫沙菲打着如意算盤，想將婚房的權益買下，踢走老婆成為唯一的屋主，與情婦雙宿雙棲，於是叫情婦售賣組屋單位，提取了約20.5萬元的公積金。他將該筆錢交給妻子表示早日贖回房子，妻子收到後存入公積金戶口，並用了12.5萬元繳清房貸。

期間妻子一直不知丈夫出軌，直至2016年，情婦的兄弟找上門，要求男子還錢, 妻子才獲悉丈夫偷食，以及還房貸的20萬原來是情婦所出。

2017年，妻子展開離婚程序，在新加坡的回教法下，夫妻離婚後，妻子接下來的三個月內不得再婚，丈夫有義務支付妻子這段期間的生活費(Nafkah Iddah)。另外，為感謝妻子多年來為家庭的付出，以及離婚後的精神耗損，丈夫也應給予撫慰性質的金錢或禮物 (Mutaah)。

由於沙菲和妻子離婚後未支付以上費用，房貸也僅出了2萬多元，回教法庭 (Syariah Court)隔年下達庭令，妻子可在房子出售後獲得全部收益。情婦不滿判決不停上訴，並堅持款項並非禮物，要求男子沙菲必須償還，但由於在上訴期間，兩人已結婚成合法夫婦，法官認為經濟上是一體，因此失去追討權。

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責任編輯︰王明芳