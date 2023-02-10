  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PayMe推出「五十堅」開戶獎賞　下載App可獲50元電子優惠券

休閒消費 11:00 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

PayMe推出「五十堅」開戶獎賞活動。

滙豐旗下電子錢包PayMe去年12月底進行一項「無痛支付調查」，以網上問卷形式訪問過千名本地消費者日常購物支付的習慣及痛處。調查發現，近四成（36%）受訪者表示過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物總值達港幣2,183元。另外，每10位Z世代受訪者（18至24歲）當中，便有1位擁有5次或以上的上述經歷。 

被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券／優惠券已過期」則分別排名第二（21%）和第三（15%）。

在電子支付的習慣方面，分別有逾五成（54%）的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」（39%）則緊隨其後。 

為鼓勵市民享受無痛支付體驗，PayMe宣布推出「五十堅」開戶獎賞活動1。由即日起至2月15日，市民下載PayMe應用程式並成功開戶後，可獲得港幣 50 元電子優惠券一張，於超過50,000間2接受PayMe付款的商店消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。 (活動名額有限，先到先得，詳情請查閱PayMe應用程式及瀏覽活動網頁）

記者：Eric

 

相關文章

【情人節2023】7-Eleven X Sanrio甜蜜情人節禮物　可愛Hello Kitty花冧女一流
13:25 2023/02/06
【情人節2023】7-Eleven X Sanrio甜蜜情人節禮物　可愛Hello Kitty花冧女一流
【麥當勞加價】2023年主要產品價格加1至2元　魚柳包加至13元
20:00 2022/12/30
【麥當勞加價】2023年主要產品價格加1至2元　魚柳包加至13元
【優惠情報】一文即看惠康萬寧本周優惠　焦點：指定3個品牌筒裝薯片買1送1
17:35 2023/01/29
【優惠情報】一文即看惠康萬寧本周優惠　焦點：指定3個品牌筒裝薯片買1送1

你可能感興趣

【情人節2023】7-Eleven X Sanrio甜蜜情人節禮物　可愛Hello Kitty花冧女一流
13:25 2023/02/06
【情人節2023】7-Eleven X Sanrio甜蜜情人節禮物　可愛Hello Kitty花冧女一流
【麥當勞加價】2023年主要產品價格加1至2元　魚柳包加至13元
20:00 2022/12/30
【麥當勞加價】2023年主要產品價格加1至2元　魚柳包加至13元
【優惠情報】一文即看惠康萬寧本周優惠　焦點：指定3個品牌筒裝薯片買1送1
17:35 2023/01/29
【優惠情報】一文即看惠康萬寧本周優惠　焦點：指定3個品牌筒裝薯片買1送1
網上購物 PayMe 信用卡 電子支付

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【移民英國】30歲港女隻身移英臨飛前後悔　4大掙扎位怕做錯決定︰無得黐父母
13:21 2023/02/09
【移民英國】30歲港女隻身移英臨飛前後悔　4大掙扎位怕做錯決定︰無得黐父母