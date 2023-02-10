PayMe推出「五十堅」開戶獎賞　下載App可獲50元電子優惠券

▲ PayMe推出「五十堅」開戶獎賞活動。

滙豐旗下電子錢包PayMe去年12月底進行一項「無痛支付調查」，以網上問卷形式訪問過千名本地消費者日常購物支付的習慣及痛處。調查發現，近四成（36%）受訪者表示過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物總值達港幣2,183元。另外，每10位Z世代受訪者（18至24歲）當中，便有1位擁有5次或以上的上述經歷。

被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券／優惠券已過期」則分別排名第二（21%）和第三（15%）。

在電子支付的習慣方面，分別有逾五成（54%）的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」（39%）則緊隨其後。

為鼓勵市民享受無痛支付體驗，PayMe宣布推出「五十堅」開戶獎賞活動1。由即日起至2月15日，市民下載PayMe應用程式並成功開戶後，可獲得港幣 50 元電子優惠券一張，於超過50,000間2接受PayMe付款的商店消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。 (活動名額有限，先到先得，詳情請查閱PayMe應用程式及瀏覽活動網頁）

記者：Eric