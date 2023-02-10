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【新冠疫情】政府發布首份每周新冠流感速遞　過去一周錄188宗嚴重及死亡　

社會 18:54 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

(衛生署文件截圖)

新冠肺炎疫情到尾聲，政府早前宣布不會再每日出稿交代疫情詳細資料，改為每周公布。衞生防護中心昨（9日）發布第一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠肺炎的活躍程度穩定，共錄得188宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。另外，衞生防護中心公布，亦首次發現BN.1.3及CH.1.1病毒株，分別佔整體個案1.3%及 5.3%。

中心表示，今年1月30日至2月8日期間，化驗所每天對新冠病毒核酸檢測陽性比率為 178.1 宗（每千個診症計）。 定點私家醫生診所的新冠病毒監測於2月8 日展開，待有初步數據後將會提供。

 

(衛生署文件截圖)

2023年1月30日至2月8日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，其次為 BA.5 後代譜系。有分析結果的樣本中 14.5% 檢測出其他變異病毒株，包括 BF.7、BN.1.3、BQ.1、CH.1.1 和 XBB.1.5，分別佔樣本總數的 3.9%、1.3%、2.6%、5.3% 和 1.3%。

至於流感方面，衞生防護中心表示過去一周，共錄得2宗成人流感嚴重個案，全部均感染甲型（H3）流感，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。

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記者：陳展棋 

 

 

 

傳染病 新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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