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曾比特翻唱張國榮《有誰共鳴》　重返Leslie原版MV景點拍攝

娛樂 16:30 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

Mike重唱張國榮經典。

為向一代巨星張國榮致敬，3月推出的《REMEMBERING LESLIE》企劃，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。繼首發作品Asnon Lo盧瀚霆的《偷情》後，Mike曾比特重新演繹另一首Lesile經典金曲《有誰共鳴》，新歌和MV將於今日（10日）推出。
 
Mike今次重新演繹《有誰共鳴》，歌曲由Eric Kowk監製，JNYBeatz重新編曲，為歌曲注入時下流行的電子元素，同時亦保留到原版的韻味。他說：「很榮幸可以重新演繹《有誰共鳴》這首經典作品，每一個經典的音樂人、音樂作品，都有留傳下去超越時間的特色，希望今次曾比特演繹的這個版本，會令大家有銘記於心的感覺。」

換上太空衣造型


 
Mike表示自己拍攝《有誰共鳴》MV時，換上太空衣造型作全新嘗試，他解釋造型背後的用意：「今次服裝很有意思，穿上太空衣代表去尋找探索，了解這個未知的世界。再配合MV故事尋訪以往哥哥不同的蹤跡，了解經典背後的的故事。同時很慶幸在媒氣燈街留下腳毛。」
 
重回《有誰共鳴》原版MV取景的煤氣燈街拍攝，Mike表示興奮又緊張，他說：「人越大越發現，越能了解到，哥哥在不同範疇都做到最好，很值得我去學習，因為他在不同範疇都是做到最好。」
 
Mike提到的煤氣燈街原名為中環都爹利街，是香港電影、MV、劇集的取景聖地，張國榮《有誰共鳴》MV、哥哥與袁詠儀主演的電影《金枝玉葉》等都曾於此拍攝。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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