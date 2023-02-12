【男人40】陳湛文捱出頭入圍爭金像獎男配角　新手爸錫到燶︰女兒腳頭好

▲ 剛獲得金像獎最佳男配角提名的陳湛文愈來愈受歡迎，他讚揚女兒腳頭好，帶旺了他的桃花運。

男人40一枝花，剛入圍金像獎最佳男配角的陳湛文（Peter），演藝事業終於起飛。想做當紅演員，努力是基本，還需配合運氣、際遇，陳湛文的運氣或許來自女兒Nina，自太太宋雯懷孕開始，Peter接連參演ViuTV劇集《IT狗》及電影《飯戲攻心》，隨著女兒出生成長，帶旺他人氣急升，最近在ViuTV熱播劇《殺手廢J》更當男一，令Peter也不禁高呼︰「阿女腳頭真係幾好！」

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嫌打工生活無目標轉讀演藝

陳湛文入行前曾在一間保險公司當文員，就如很多打工仔一樣，每日返工放工，想升職加人工就要進修，但他想深一層，升職加人工後所做的工作都是如此。直到廿多歲時，Peter開始覺得「唔對路」。

一次他偶爾看到名演員陳淑儀的精湛演出後留下印象，適逢她在演藝學院教授基礎課程，Peter便膽粗粗報讀一試，才發覺演戲充滿趣味。在24歲之年，他毅然報讀香港演藝學院，面試當日特意請假半天，一身恤衫西褲提著公事包去面試。經過三輪遴選，校方從900人中選出24人入讀，Peter一擊即中，他到現在也不明所以。

▲ 陳湛文自成為新手爸爸後，連帶事業起飛。（湯致遠攝）

憂育兒開支大 衝破心理關口

Peter於2012年畢業，將近30歲才開展演藝事業，演過多齣舞台劇。輾轉間他接拍了意識大膽、陳果執導的電影《三夫》，2019年上畫時曾引來一陣哄動，Peter更憑電影獲得金像獎最佳新演員提名。他以為自己終於彈出，可是哄動過後，工作量打回原形。當時他對於結婚和生兒育女非常掙扎，最後他仍決定於同年9月迎娶宋雯，2021年誕下女兒Nina。

我思考了很久，真的擔心負擔不起……之前聽過湊大一個小朋友要400萬，其實400萬是長線的，不是一日嘔出來，就像分期付款，這樣想我就沒有那麼害怕。

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B女出世帶旺爸爸桃花運

更令Peter意想不到的是，在太太懷孕期間他拍攝了《IT狗》和《飯戲攻心》，並在女兒出世後相繼上映，「男B」和「三佬」的角色同樣大受歡迎，加上在《殺手廢J》首當劇集男一，朋友告訴他是女兒腳頭好，他起初仍半信半疑。

我現在回想︰『又好像是的！』由太太懷孕開始，我逐漸有工開，到《飯戲攻心》上映，我真的喜出望外。我好幸運遇上這麼好的製作班底，正如Sunny導演（陳詠燊）所說，其他人不是奉旨要喜歡你，他們喜歡你是值得感恩的，所以我覺得女兒帶旺了我的桃花運。

▲ Nina長得相當可愛。（太太IG圖片）

Peter即將要公演《飯戲攻心》舞台劇，需要長時間排練，加上其他工作，有時會忙至通宵達旦，全靠太太當上全職媽媽，照顧好女兒的日常，「真的辛苦太太了。」現時他最大挑戰之一是盡力分配好時間，在家一有機會就搶著湊B。

我最拿手是替女兒沖涼！她一日比一日長大，愈來愈有力量，有時又玩又抓，太太開始不夠力量與她抗衡，那就等我來吧！起碼我身為男性力量較強，我可以抱起她。不過氹睡覺我就沒有能力了，因為她太黐媽媽，只有媽媽才能氹她入睡。

難忘女兒第一次回答︰好神奇

Peter談起女兒笑得合不攏嘴，訪問前一晚，他正好見證了一個難忘的成長片段。「我替她沖涼時，想為她洗手仔，我不斷問『得唔得呀？』她突然答我︰『得』，是很清楚說了一聲『得』，有齊『D』和『K』音，我呆了一秒，她忽然回應我真的好神奇！是一個好神奇的生命體！」

▲ 陳湛文感慨做父母永遠都跟不上子女的步伐。（湯致遠攝）

當爸後想嘗試演父親角色嗎？「的確有更深體會，起碼知道照顧小朋友有甚麼程序，而不同人會有不同程序，反映出不同爸爸的性格和角色。」Peter笑稱，他從女兒身上也得到演技啟發。

小朋友的反應是即時性，且淋漓盡致、極致地表達出來。他們開心，腳仔會不斷郁；不開心就喊到飛起拗晒腰，口水鼻涕流出來，這些都是我們的演戲材料。還有現在是女兒觸覺上最敏感時期，作為演員都要保持這種敏感狀態，以進入不同角色和劇本，所以是她教育我演戲。

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幼兒全方位極速「成就解鎖」

經歷一年多的湊女生活後，Peter最大體會是，做父母永遠都跟不上子女的步伐，「好像她第一次扶自己起身，其實前一晚她已不願入睡不斷郁動，事後我們才醒覺是她『成就解鎖』前的放電，而我們一直沒有為意，所以做父母總是後知後覺。」

當小朋友2歲大讀N班，也是另一個「成就解鎖」，Peter正為應否報N班而煩惱，「我們覺得N班不報也可，但入讀後她可能『成就解鎖』更多更快。」Peter笑言自己成績差，也沒有自己創作故事，需要買教材輔助他教女，例如點讀筆、英文圖畫書等伴讀玩遊戲，現階段最重要陪伴女兒學習「解鎖」更多。

▲ 陳湛文認為作為父母，最重要是陪伴子女尋找他們的道路。（湯致遠攝）

努力賺錢供讀happy school

至於未來的升學路，Peter坦言未開始認真做功課，「我都想她沒有功課壓力，但happy school大多成本較高……」Peter為了女兒沒有太大功課壓力，承諾會努力工作賺錢，希望有能力幫女兒供讀happy school，否則都要跟傳統學校之路。

「坦白說，人人都很努力，但我有沒有際遇和運氣，可以令我努力做的事換來更多工作？我也不知道。」Peter自言在家中的角色是銀行家，即經濟支柱，女兒未出世時，他和太太都有很多顧慮，但落手落腳湊女後，兩人都忙於解決幼兒生活上的鎖碎事，沒時間思考如何賺大錢養家。

「作為父母，最重要是陪伴子女尋找他們的道路。」Peter出來社會工作數年，才認清自己的人生方向，他希望女兒愈早找到自己的天地愈好，因童年是最有創造力和想像力的時期，「就算遲到好似我咁都無問題，我陪你！」

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記者︰林綺玲