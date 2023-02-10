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【給十九歲的我】紀錄片曾到訪港大實驗室 袁國勇指程序恰當張婉婷照顧學生

社會 19:18 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

(資料圖片)

由英華女學校委託導演張婉婷攝製的《給十九歲的我》，受拍攝的女主角質疑公開放映昌，事件引起爭議。片中亦曾到訪港大微生物學系實驗室。港大微生物學系講座教授向傳媒表示，不會評論事件，不過當時已獲醫院部門主管、傳訊部同意下拍攝，拍攝程序恰當。他亦表示，拍攝當日有見張婉婷相當照顧學生。

袁國勇向傳媒稱，當日張婉婷拍攝前主動聯絡他，稱想帶同約10名學生參觀其位於瑪麗醫院的實驗室，當時已在醫院部門主管、傳訊部同意下拍攝。

袁國勇表示，當時知悉張婉婷正為英華女學校拍攝，惟未知道片段會用以製作電影，不過他形容拍攝程序恰當。他亦表示，拍攝當日有見張婉婷相當照顧學生，如主動介紹各學生的未來志向、對於理想工作有何疑惑，希望袁國勇提供適當建議。

袁國勇以往曾出席英華女學校畢業禮。他表示，從交談中了解到英華女學校是一所很好的學校，校長及老師不分貧富，一視同仁地教導每一位學生。

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責任編輯：陳展棋 

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