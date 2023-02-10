【第25屆渣馬】海外特邀跑手疫下首重臨　上屆冠軍跑手籲賽時注意補水降溫

▲ 渣打馬拉松周日舉行。（馮漢柱攝）

渣打馬拉松周日舉行，疫下首有海外特邀選手重臨，大會共邀請13名海外特邀跑手參賽，包括6名金標跑手，分別來自埃塞俄比亞、巴林及肯亞。其中來自巴林的卓莉莫首次來港參賽，她形容很開心，希望若天氣好能跑出2小時20分內的成績。

香港田徑總會主席關祺表示，是次邀請海外選手亦有很大挑戰，因受疫情影響全世界很多大型賽事取消，運動員難以取得成績而排名也難更新，屬於金標的跑手數量很有限，再加上各地開始復辦賽事，出現要爭金標跑手的情況，大會也因而要提出更好條件，如增加獎金等吸引跑手來港。

本屆馬拉松原訂去年11月舉行，其後延至本周日，上屆全馬男子冠軍黃啟樂受到改期影響，今屆轉戰半馬賽事。他指，自己原為11月的賽事特意到澳洲訓練兩個半月，但改期後卻與其備戰已久、下月5日舉行的東京馬拉松賽期接近，便改為參加半馬，會視是次比賽為東馬的賽前調整，冀令自己在東馬可有更大進步，他目標在東馬破香港紀錄，並以之取得亞運資格。不過，他仍希望是次渣馬可首名衝刺及破紀錄，形容是次路面情況及天氣均有很大挑戰，若仍能成功破紀錄，會令自己對下場比賽更有信心。

黃啟樂提亦提醒，周日天氣濕熱，參賽者這幾天應多喝水之餘亦可多喝電解質飲品，避免身體水分流失太快，比賽當日也最好經過補水站便補水或用水淋自己降溫，他又提醒，比賽路段有不少上下坡，跑手應留意調整呼吸及自己身體變化，最重要是量力而為。

曾獲渣馬地男子冠軍的賴學恩也提醒跑手今明兩晚要早睡，而且比賽當日濕度高或比較辛苦，建議大家不要太進取，完成比賽也要記得補充水份。

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記者：黃小冰