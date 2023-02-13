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會議紀要用「一名議員」有因　立法會秘書處花7位數由AI逐字記錄

政治 18:05 2023/02/13

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立法會擬花7位數購入語音軟件，逐字記錄會議內容。（資料圖片）

立法會改變「會議紀要」記錄方式，以「一名議員」取代具名記錄，引起不少爭議。梁君彥今日就此解畫，強調「紀要」非「紀錄」，但有索引，市民可「原汁原味」重溫。他又透露，立法會花7位數，購入語音軟件，正「學習中」，預計年底率先在大會啟用，屆時可逐字紀錄議員發言，用作會議紀錄。

至於為何要刪走會議紀要內的人名？梁君彥解釋，一切為了效率考慮，事關秘書處過往撰寫紀要時，若涉及人名，須再找相關議員再三確認內容，來來回回隨時需時四個月，但現時以「一名議員」方式記錄，通常在會議完結一個月內就可公開。

立法會購入的語音軟件，來自內地科企科大訊飛，之所以要「再進修」，皆因該軟件現時較熟悉普通話和英文，但轉化有九個音的廣東話，則仍需時學習，才可精準傳譯。不過，即使有此軟件相助，秘書處仍會再安排真人覆查，以免出錯。

除了運用語音軟件逐字記錄會議內容，梁君彥又透露，未來會嘗試採用Chat AI，方便公眾在立法會網頁搜尋議員在不同會議的發言，講過的內容。

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撰文 : 傅流螢

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