【親子活動】與LINE FRIENDS參加紅十字會定向挑戰　穿梭大街小巷共建人道城市

▲ 3月舉行的《紅十字會定向挑戰 2023．結伴 LINE FRIENDS「行」人道》活動現正接受報名。

爸媽想小朋友通過玩樂去培養同理心，認識人道主義，可以參加香港紅十字會舉行的定向挑戰，是次定向挑戰不是在野外，而是走入城市中環至銅鑼灣地區，穿梭香港大街小巷，透過救援任務了解更多災難應變及備災知識得，而且更有可愛的卡通 LINE FRIENDS跟各位小朋友一起玩。有關活動現正接受報名，大家一起化身拯救隊隊員！

香港紅十字會年度標誌性活動《紅十字會定向挑戰 2023．結伴 LINE FRIENDS「行」人道》於3月登場！今年的城市定向活動以「搜尋及拯救」為主題，大人及小朋友參賽者大化身身紅十字會拯救隊，透過救援任務中了解更多災難應變及備災知識。

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化身拯救隊員實踐人道精神

是次活動可愛Icon是創意工作室 IPX旗下的 LINE FRIENDS，而女歌手謝安琪（Kay）擔任星級大使齊齊參加，與大家一起身體力行去實踐人道精神。活動會讓大家經歷模擬未來極端天氣所帶來不同的大型災難。

每組參賽者自組2至4人隊伍出發，化身成為拯救隊員，於限時180 分鐘內透過活動手機APP，自行策劃搜尋及拯救路線，在城市不同角落完成「線上線下」救援任務，拯救受影響的市民。賽程在上環至銅鑼灣大街小巷，尋找指定「打卡點」。而在指定日子更設有4個模擬實體災難的「任務點」 進行特別任務取得分數。透過不同任務加深了解香港紅十字會的人道工作。

最新影片︰

萌爆LINE FRIENDS主題活動有限定選手包，包括紀念獎牌、T-Shirt、毛巾、帆布袋等。想參加者需捐款指定金額即可加入拯救行動，賽事分別設有公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組共五個參賽組別。所有完成賽事者均可獲頒發電子證書，而每個組別最高得分隊伍更可競逐組別冠、亞、季軍等。活動收益扣除成本後將撥捐支持香港紅十字會的各項人道服務。

活動詳情

紅十字會定向挑戰 2023．結伴 LINE FRIENDS「行」人道

日期︰2023年3月3日至5日 （實體「任務點」只適用於3 月4日）

時間︰在指定活動日期內自由選擇開始時間

地點︰上環至銅鑼灣地段

報名日期︰即日起至 2023年2月24日

報名費用及活動詳情︰https://citychallenge.redcross.org.hk/

備註︰於3月4日下午2時利東街設有啟動禮

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責任編輯︰顏紫燕