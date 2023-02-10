【拒絕申請】8人涉修例案脫罪律政司申上訴　上訴庭拒發出拘捕令

律政司就3宗於區域法院審理之反修例案件，法官分別裁定11名被告暴動及非法集結等罪脫，律政司早前以案件呈述形式向提出上訴，早前向上訴庭申請就8人重新發出拘捕令，並要求法庭施加保釋條件。上庭訴今（10日）頒下判決指，案件不及同時期發生之社會事件嚴重，認為毋須施加保釋條件限制人生自由，遂酌情拒絕申請。

申請人律政司司長，3案共涉及11名答辯人，分別為女社工鍾凱研（39歲），被控於2019年7月6日光復屯門公園遊行後，要求1名疑拍攝示威者容貌的男子刪除影片，經審訊後被裁定不誠實取用電腦及刑事損壞罪名不成立，同案林卓廷亦被裁定妨礙司法公正罪脫。

律政司要求法庭重新發出拘捕令的案件，涉及9名答辯人為蔡希霖、周浩泓、葉自傑、羅曉峰、麥俊彥、彭永強、鄧子健、杜俊興及歐育婷（年齡介乎18至32歲），分別被控於2019年11月18日尖沙咀科學館廣場一帶非法集結，歐於同日在彌敦道一帶參與暴動，9人經審訊後分別被裁定無罪。其中歐已離港，故律政司已撤回申請。

法官於判詞指出，8人面對之非法集結罪原於裁判法院處理，其後轉介區域法院處理，其案情亦不及同時期發生之社會事件嚴重，以法官所知同案兩名被告亦只被判監5個月。法官又指律政司就此提出案件呈述申請之理據非常概括，法庭亦未獲提供審訊謄本或法官裁決理由書等資料，加上各人已被案件纒訟3年，並須遵守各項嚴苛的保釋條件，故認為現階段毋須再施加保釋條件，以限制人生自由，遂酌情拒絕申請。

律政司一方另要求法庭若拒絕申請的話，基於答辯人有離港風險，要求不要公開有關判決。法官則認為應公開法庭判決，若不公開便不能彰顯公義。

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記者：林育慧