【交通違例】 葵涌2電單車司機推車過紅燈　涉「沒有遵從交通燈的指示」遭票控

▲ 2名電單車司機涉推電單車過紅燈。(互聯網)

最近網上流傳一段車Cam片，當中有2部電單車沿葵涌和宜合道行駛，當去路口時在紅色交通燈號前停車，2名司機之後竟下車，並推着電單車沿行人過路處左轉往梨木道。新界南總區交通部今日(10日)以「沒有遵從交通燈的指示」罪票控該2名電單車司機。

警方指，留意到該條網上流傳短片，認為相關影片之討論可能令一般市民誤以為此等駕駛行為未有干犯法例。經調查後，新界南總區交通部今日成功確定涉事2部電單車司機的身份，並以「沒有遵從交通燈的指示」罪票控該兩名電單車司機。

警方譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更可能導致交通意外。警方提醒各駕駛人士，於駕駛期間必須顧及自身及其他道路使用者的安全，遵從交通燈號駕駛，否則有機會干犯交通罪行。警方會繼續嚴正執法，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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責任編輯：蘇文軒