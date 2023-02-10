  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 22:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通違例】 葵涌2電單車司機推車過紅燈　涉「沒有遵從交通燈的指示」遭票控

社會 20:56 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

2名電單車司機涉推電單車過紅燈。(互聯網)

最近網上流傳一段車Cam片，當中有2部電單車沿葵涌和宜合道行駛，當去路口時在紅色交通燈號前停車，2名司機之後竟下車，並推着電單車沿行人過路處左轉往梨木道。新界南總區交通部今日(10日)以「沒有遵從交通燈的指示」罪票控該2名電單車司機。

警方指，留意到該條網上流傳短片，認為相關影片之討論可能令一般市民誤以為此等駕駛行為未有干犯法例。經調查後，新界南總區交通部今日成功確定涉事2部電單車司機的身份，並以「沒有遵從交通燈的指示」罪票控該兩名電單車司機。

警方譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更可能導致交通意外。警方提醒各駕駛人士，於駕駛期間必須顧及自身及其他道路使用者的安全，遵從交通燈號駕駛，否則有機會干犯交通罪行。警方會繼續嚴正執法，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

罪案 交通事故 罪行 司機 葵涌 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【移民英國】30歲港女隻身移英臨飛前後悔　4大掙扎位怕做錯決定︰無得黐父母
13:21 2023/02/09
【移民英國】30歲港女隻身移英臨飛前後悔　4大掙扎位怕做錯決定︰無得黐父母