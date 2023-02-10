【餐飲缺人】大家樂：午膳供應商人手不足　餐飲界頭痛望輸入外勞

▲ 學生於校內用膳。（香港教育城資料圖片）

中、小學恢復全日面授課堂，昨日有午膳供應商因為延遲送飯到學校，以至多間學校的學生捱肚餓，未能按時吃飯。涉及的午膳供應商「活力午餐」為大家樂集團旗下公司，昨晚澄清事件不涉網傳罷工，而是疫情下導致人手緊張，已調配人手提供協助。另外亦有午膳供應商疑出現飯盒衞生問題，有家長向學校反映學童進食後有屙嘔情況。

家長不滿要子女「小食部買嘢食」 大家樂：疫下人手不足已調配協助

有家長昨在討論區發文，表示昨中午12時50分收到學校通知，指午膳供應商「活力午餐」向校方通報，因應工場爆發罷工影響送飯，小一至小四維持送飯服務，但小五及小六級別就要稍等。據稱涉及屯門及元朗多間學校。另有家長指出，其子女就讀天水圍一間中學，平時中午12時40分派飯，結果延至下午1時25分，足足遲了大半小時，而且飯款選擇減少，「搞到明明訂咗飯，都要喺小食部買野食！」

「活力午餐」母公司大家樂集團回覆本報查詢指，現時人手短缺，其後會確保飯盒供應盡快回復穩定，並對受影響的學校表示歉意。大家樂表示，自去年底政府宣布復課安排後，已陸續增聘人手，以應付復課後的飯盒需求，但不少員工在疫情影響下已經轉行，短期內人手安排緊張，需要從其他業務調配人手到「活力午餐」協助。

有家長稱另有供應商疑涉衞生問題

另外，亦有家長在網上表示，收到學校通告指出，另一間飯盒供應商的午膳疑出現衞生問題，校方已約見飯商了解，該家長未有提供學校名稱。本報致相關供應商了解事件，其電話改為留言信箱，僅提示致電者如要退餐，請留下姓名、學校、班別和電話號碼。本報已向食環署查詢，截稿前未回覆。

餐飲界大嘆人手不足 冀引入機械人及外勞

對於「活力午餐」派飯延誤，餐飲聯業協會會長黃家和表示「相信佢哋（大家樂）已經諗盡辦法」，認為業界可引進智能設備協助前綫工作，如增設機械人作為短期措施，另希望政府容許業界有限度輸入外勞及釋放勞動力，令餐飲業有足夠前綫員工應負日常運作。



他更指餐飲業界人手不足，尤其酒樓「真係頭都大晒，非常頭痛」，又形容「酒樓經理七手八腳，自己沖茶同執枱，做得好辛苦，俾幾多錢都請唔到人」。

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記者：梁凱婷