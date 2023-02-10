楊秀惠獲周星馳「心想事成」揮春　Vivien獲星爺祝福興奮：終於做到有緣人

星爺周星馳於大年初二於個人IG上載寫揮春短片，並表示贈送給有緣人：「『心想事成符』助你願望成真，新年新氣象，送贈有緣人。請留言証明你就是有緣人（會從中選出20位）」

帖文一出，即吸引超過5萬名網民留言爭做有緣人，當中包括MIRROR的江𤒹生（AK）、COLLAR的許軼（Day） 、蔡卓妍、王菀之等。

楊秀惠幸運獲選

見反應熱烈，星爺日前再發功，發文感謝大家支持，並表示會再送出「心想事成符」：「感謝各位有緣人給我機會練字，承蒙錯愛，最後一批。」

結果又再吸引海量留言，其中仍然不乏圈中人，包括靚靚CEO楊秀惠（Vivien）在星爺IG留言寫道：「有緣千里來相會，我家的牆已預留了個位，有緣人敬上」。

結果楊秀惠今次被選中成「有緣人」之一，星爺在限時動態分享Vivien的留言截圖並回覆寫道：「俾我睇吓位置風水」。

而獲選中成有緣人的秀惠興奮轉發帖文，心心眼表示：「終於做到有緣人，星爺仲幫我屋企睇風水？我老公係咁問我係咪真？星爺係咪真係嚟，佢仲開心過我」。

