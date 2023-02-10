【跨國賣淫】母女涉誘騙泰國女子來港賣淫　禁錮於廟街強迫接客

▲ 69歲女子懷疑為集團主腦。(曾秋文攝)

警方西九龍總區重案組於周三(8日)搗破一個販運人口到港的賣淫集團，行動中拘捕3名年齡介乎32至69歲女子，包括集團骨幹成員及主腦。警方懷疑69歲女子是集團主腦，招攬並欺騙泰國女子來港當按摩師，實質是強迫進行賣淫活動。

西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫表示，警方周三接報，2名泰國籍女子被人禁錮於油麻地廟街並強迫她們提供性服務，2名受害人暗中以網上程式通知在泰國的家人，由家人向泰國駐港領事館求助。警方接報後迅速展開拯救行動，成功將2名受害人女子救出，又在現場附近拘捕一名50歲賣淫集團女骨幹成員，相信是負責安排嫖客並收取肉金。

鑑於案情嚴重，相信牽涉跨國犯罪集團，由西九龍總區重案組接手調查，並於昨日(9日)及今日(10日)拘捕一對母女，包括69歲女主腦及32歲女骨幹成員，相信於廟街一帶經營賣淫場所。警方調查發現，賣淫集團於網上平台以泰文向泰國女子作招徠，聲稱有高薪厚職，以海外酒店或度假村需要按摩職員、包機票及住宿，説服她們到海外工作可賺大錢，由於這些女子大多來自當地偏遠鄉村，經濟環境及教育水平不高，或較容易受騙。當受害人到港後，便會被帶到廟街一帶非法禁錮，並強迫提供性服務。

被捕的女主腦有黑幫背景，警方相信她與泰國有緊密關係，透過有集團成員於當地進行聯絡，警方將繼續與泰國方面交換情報；其32歲女兒涉共同控制廟街數個物業作賣淫用途。被捕人正被扣查，稍後會控以相關罪名。警方重申，販運他人入境作賣淫用途屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監禁10年市民切勿以身試法。

此外，警方在行動中亦有搜查區內其他場所，以「違反逗留條件」罪拘捕另外2名涉嫌賣淫的泰藉女子。

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記者：曾秋文、蘇文軒