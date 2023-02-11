【KOL實測】內地旅客通關後只說普通話被歧視？　網紅遊港拍片紀錄服務待遇

▲ 內地網紅實測遊港待遇。

中港近日全面通關，內地訪客趁機來港旅遊，指在港說普通話遭受歧視。

一名內地網紅提出要挑戰在香港一天只說普通話，實測會否被翻白眼，並拍片紀錄實況。

【昔日女神】葉璇不顧儀態直播期間撩鼻 昔日TVB當家花旦變大媽

最新影片：

網紅實測

在內地大受歡迎的網紅「滬漂女孩藝軒」擁有逾98萬粉絲追蹤，早前有粉絲曾跟表示在香港說普通話會遭翻白眼，因而她決定要親身來港進行實測。

她日前分享了一條以「挑戰在香港一天只說普通話」為標題的影片，她來港後到酒店、找換店、食店及鞋店等實測，僅以普通話跟店員說話，體驗服務及待遇。

【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜 暴風雨前全副武裝收割農作物

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

體驗服務

網紅於酒店Check-in時，以廣東話詢問酒店按金的朋友得悉價錢是500元，但當她以普通話詢問時則被酒店收取1000元按金，職員稱一晚收500元、兩晚則是1000元。

網紅透露在找換店的匯率為1:0.86，但她以普通話說「我要換港幣」後，除了遭受白眼外，亦以1:1的匯率換得港幣。

其後，她在鬧市一間食店購買飲品時，問店員「你好，請問這有人嗎？」，但店員則未有作出任何回應。

她轉場到另一間食店用膳，並於中途使用店內插座為手機充電，卻被指「不讓充」。

網紅之後到鞋店購物，朋友獲店員試了數對鞋後，獲店員繼續拿出鞋讓她試，不過她則被要求先將地上的鞋放回去，其後再拿鞋給她。

▲ （影片截圖）

友善對待

晚上，她在食店吃晚餐時獲一名年老店員友善對待，店員努力地以港普跟她對話，又特意為她拿辣椒油，令她甚為感動。

她總結道：「我來半年，其實翻白眼的不少，但是友善的人也很多，只是拍視頻的這天，恰巧碰到的白眼比較多。平時還好啦，沒這麽嚴重，想來香港玩的姐妹可以放心來玩哦。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R