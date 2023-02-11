【學生快測】蔡若蓮：下月有機會取消學生快測要求　專家倡再觀察重症數據

▲ 學生每日上學前快測要求暫維持至2月28日。（資料圖片）

全港學校於2月1日起分批全面恢復全日面授課堂，而學生每日上學前快測要求暫維持至2月28日。教育局局長蔡若蓮今日（11日）表示，倘疫情無大變化及在徵詢專家意見後，下月有機會取消學生每日快測要求。另有專家認為，倘無增加重症個案，可考慮在稍後取消有關安排。

蔡若蓮今早出席電台節目表示，本月起學校陸續恢復全日面授課，學生會留校午膳及有課外活動，她指學生屬於重點保護群組，防疫意識較弱，故學生做快測能夠讓家長放心，並減低爆發風險。

蔡若蓮亦提到，中學跨境生自周三（2月8日）起回港上課以來，口岸運作非常暢順，但得悉蓮塘/香園圍口岸巴士班次較其他口岸疏，令到部分學生遲到，當局已向巴士公司反映情況，並引述對方稱會再作調節，她亦提醒學校靈活處理。她續指，目前尚在安排乘搭跨境校巴的跨境學生「免落地」通關，當局亦已向香港和跨境校巴批出通行證。包括跨境生在內的香港往內地人士，均須做健康申報及領取「黑碼」，蔡若蓮指，家長可先為學生先申報，再截圖傳送給校車保母，在口岸統一協助申報。

她指出，跨境生約有2.1萬人，即使經歷疫情，數字仍然相若，早前部分跨境生家長或已安排子女在內地借讀，但稍後亦會回港讀書，另有幼稚園反映多了學生叩門，她亦提醒學校不要急於要求學生追趕學習進度。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今出席另一電台節目則表示，雖然本港新冠疫情整體受控，但他認為，學生每天做快測的做法，應再維持一段時間，多觀察學校新冠病毒爆發情況，如重症個案無增加，倡考慮在稍後取消要求。

他亦指，本港正值流感季節，感染個案不多，主要是因為市民平日都戴上口罩。他呼籲市民，即使日後解除口罩令，如果要到人多擠逼的地方，仍然繼續佩戴口罩。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅