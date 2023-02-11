【網絡熱話】小朋友的士嘔吐港媽嫌$500清潔費貴拒賠 警員1個原因結案：乘客無責任

若搭的士嘔吐，多數人會給清潔費予司機。但本港1名的士司機在網上分享，稱日前接載1名外傭與3名小朋友時，有小朋友突不適嘔吐弄髒車廂，但男童媽媽事後到場，竟嫌司機提出的500元清潔費太貴拒賠，亦不肯自行負責清潔，最後報警。但警員到場以1個原因結案，的士司機最後需自己清潔。

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該名的士司機日前在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，稱日前在大角咀遇到一對夫婦截車，要求前往何文田梭椏道，「截完之後就推咗3個小朋友同工人姐姐上車，話佢哋搭第二架嚟」。行車途中聽到小朋友一直在哭，他以為小朋友發脾氣，故未加理會，但差不多到目的地時，他聞到浸『噏』味，之後開燈，赫然發現成櫈都是小朋友嘔吐物，故到目的地時，要求外傭致電小朋友的父母到場處理。

當小朋友的媽媽抵達時，司機提出收取500元作為清潔費，或對方自行清潔，但該名港媽均拒絕，更表示「咁都要$500，非常過份」，並要求報警處理。

警員接報後到場及了解事件經過，一名「三柴」警長聽後，沒對雙方做任何調解情況，直接和司機講，

依家畀個RN（報案編號）你，自己去民事索償，乘客喺呢件事上冇任何責任。

司機聽後不滿，指出香港法例374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》46條列明，的士乘客不得吐痰或故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部分、任何設備或其任何附件。但該位警長指出，小朋友並非故意於車廂嘔吐，法例沒要求乘客是要清潔。

最終的士司機花了足足1小時清理嘔吐物，「個細路嘔到整起凳底都仲有一大噠喺度。」

帖文引起網民熱議，有網民認為。在情在理亦應賠償司機或車主的損失，「500蚊真係應該要比。成日唔洗做生意。」，另有的士司機慨嘆，「的士司機係非常之弱勢社群， 喺法律上完全幫曬客人那邊， 所以車行搵唔到後生揸的士。」

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責任編輯：王明芳

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