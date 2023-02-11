【想見你】柯佳嬿許光漢施柏宇不想回到過去　3大主角互選誰最幼稚

▲ （左起）馮志豐施柏宇、柯佳嬿、許光漢、朱菁。

馮志豐、朱菁主持商台節目《一台好戲》邀得電影《想見你》的3位主角柯佳嬿、許光漢與施柏宇接受專訪，他們在節目分享拍攝趣事，以及來港為新戲宣傳的心情。



在電影《想見你》預告推出後，不少網民皆留言表示燒腦度與甜蜜度跟劇集版無異，許光漢對此表示十分認同。

此外，許光漢亦分享自己如何理解劇本中不斷交錯的時間線：「自己會不斷反覆閱讀劇本，而劇組亦很貼心地準備劇情時間表，方便演員們參考當下不同時空所發生的事情，避免自己混亂。」

【想見你】柯佳嬿+許光漢+施柏宇再續前緣 穿越神劇男女神齊談愛與失去

▲ 《想見你》電影版

重拾校園生活快樂



被問及若然能夠像戲中演員般回到過去作出改變，3人皆表示自己不想回到過去。許光漢認為，過去每件發生的事才成就今天的自己，而柯佳嬿也認為世間上所有人和事上天一早已經安排好，是注定的。

此外，他們更分享拍《想見你》電視劇期間與工作人員互動的點滴，因那時每天都要到學校拍攝，大家在現場偶爾也會做些只有學生時期才做的事，例如在課室內唱卡拉OK、打手提遊戲機等，彼此默契也慢慢培養起來。

柯佳嬿指，劇組每天都為他們預備飯後水果，而當中的樂趣就是與大家猜當日水果果肉是甚麼顏色：「大家還會賭錢，一起猜火龍果切開後的果肉是紅色還是白色！」

▲ 《想見你》電影版

談最喜歡港片



另外，被問及覺得誰最幼稚，許光漢、施柏宇心有靈犀，神同步指認為柯佳嬿是較幼稚的一位。

3人亦分享他們愛觀看港產片，例如《少林足球》、《無間道》、《家有囍事》系列等。施柏宇表示除香港電影外，也十分喜歡外國演員韋史密夫的作品，更自爆曾翻看對方其中一套作品7次，柯佳嬿馬上笑言：「《想見你》怎麼不見你看這麼多次！」



最後，他們分享自己對香港男女的印象，柯佳嬿認為香港男孩很有型，以藝人為例有余文樂、李璨琛等：「他們很注重打扮，造型很潮。」許光漢提到自己雖然沒很多香港女性朋友，但憑直覺表示香港女孩比台灣女孩直接得多，不會吝嗇去表達自己的愛。



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