【癌症殺手】7歲女童患乳癌成史上最年輕患者　胸部有硬塊需切除

▲ 智利7歲女童確診患乳癌，成史上最年輕患者，胸部有硬塊需切除，現況曝光。

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，而近年亦有年輕化的趨勢。智利一名女童，其母親在她5歲時發現胸部有硬塊，2年後被確診罹患乳腺癌，成為有史以來最年輕的乳腺癌患者。

綜合外媒報道，該名母親某次給5歲的女兒洗澡後，在擦乾身體並塗上乳霜的時候，當下即注意到胸部有個小腫塊，經醫生檢查後被告知這情況不正常，久了會越來越大，「但他沒有告訴我會發展到這個地步」，結果2年後女兒確診乳腺癌，需要接受手術切除受影響的組織。

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女童的母親心痛表示，女兒要做切除手術，是她必須忍受的痛苦，「當我帶她去看腫瘤科醫生時，她唯一要求就是不想禿頭。除此之外，她不知道自己失去了胸部」。目前女童的家人正在等待檢測結果，以確定腫瘤是否開始轉移。假如狀況沒有改善，他們會帶女兒到巴塞隆納，拜訪當地有治療年輕癌症患者經驗的專家。

兒科血液與腫瘤學家巴里加（Francisco Barriga）指出，多數被診斷乳癌的女性年齡在50～60歲之間，接下來出現的頻率開始降低，而7歲孩童罹患乳癌完全是前所未聞。智利癌症患者協會主席塔格萊（Felipe Tagle）又補充到，由於女童的年紀太小，有許多醫生都不想接手這個病例。

台灣中央研究院曾經有一項研究結果顯示，常接觸塑化劑產品的女性，罹患乳癌風險比一般人增加90%。而台灣科博特診所院長劉博仁曾在Facebook專頁分享，6種壞習慣容易引發癌症：

不運動

晚睡

少吃蔬果

愛吃煙燻燒烤肉品

愛喝手搖含糖飲料

身上殘存環境荷爾蒙塑化劑污染

患癌未必只因基因變異

劉博仁認為，現今癌症的發生未必一定與基因變異有關。他指出，目前學界認為癌症成因多元，且促發各種癌症的因子也不盡相同。他引述1997年英國流行病學及公衛學者Richard Peto的分析，可引發癌症的成因由高至低依序為：

飲食（35%）

香菸（30%）

傳染病（10%）

性與生產（7%）

職業（4%）

日光照射（3%）

公害（2%）

醫療用品（1%）

雖然上述危險因素會隨國家、種族、地域、不同癌症而有所變動，但「飲食問題」的佔比仍非常驚人。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣