【新四十二章】鄺潔楹教江嘉敏「港女冧仔大法」　周嘉洛騷肌謙稱：身形不算好

▲ 《新四十二章》

TVB劇《新四十二章》在昨晚（2月10日）一集內，周嘉洛、江嘉敏及鄺潔楹均甚有發揮。

劇情講述Zoie（鄺潔楹飾）為幫Mon姐（江嘉敏飾）追求柯仔（周嘉洛飾），大方向對方賜教「港女冧仔大法」。

▲ Mon姐向柯仔（周嘉洛飾）施展「港女冧仔大法」。

連環拋出港女三句

除教授秘訣及側頭等關鍵動作外，更以極嬌嗲表情及聲線高呼港女三句：「好叻呀」、「點解嘅」、「唔知呀」。

追「柯」心切的Mon在卡拉ok中立定決心，側住頭兼擠眉弄眼向柯仔連環拋出港女三句，可惜因為表情誇張兼欠自然，不但惹來柯仔連番鄙視，更反問Mon姐是否落枕，相當搞笑。

嘉洛謙稱身形未夠好

另一幕柯仔因突然回家，以致偷偷摸摸到訪其家中的Mon姐嚇到四圍匿，因而鬧出不少笑話。該場戲，嘉洛在家中打大赤肋時間長達2分鐘，白滑結實胸膛及線條分明的六舊腹肌更是相當吸睛。

不過今次並非嘉洛首度晒肌，之前在《痞子殿下》及《愛‧回家之開心速遞》中亦有騷肌演出，更是性感搞笑兼而有之。

不過嘉洛受訪時卻謙稱自己身形不算好，並笑謂身上線條是靠拍劇操出來：「好唔好其實見仁見智，如果你話線條我係有嘅，因經常消耗多過吸收，加上有時拍戲都會有郁動，所以唔需要刻意操，上鏡都好似有啲嘢睇，但真人就其實好瘦。」

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