【拍賣車牌】新春車牌拍賣會明日舉行 自訂車牌歷年最高叫價超底價2500倍
運輸署明日（12日）將舉行本年度農曆新年車牌號碼拍賣, 公開拍賣49個車牌號碼，運輸及物流局長林世雄指，當中不少是有「好意頭」的傳統車牌號碼，籲有興趣參與競投人士，可於明午3時到灣仔會展出席拍賣會。
林世雄今在網誌表示，公開拍賣自訂車牌號碼計劃自2006年推行至今，共舉行超過160場拍賣會，售出近4萬個自訂車牌號碼，總收益接近6億元，有關收基會撥入政府一般收入。
據局方統計，過去16年來，拍賣價最高的自訂車牌是「W」，於2021年3月7日進行拍賣，林世雄指，當日拍賣經過119口叫價，最終以2,600萬元售出，是底價的5200倍，亦刷新了自訂車輛登記號碼拍賣史上「最高售價」紀錄。
近16年拍賣價最高的十大自訂車牌
- 「W」 2,600萬 2021年3月7日
- 「V」 1,300萬 2017年2月12日
- 「VV」 930萬 2018年2月25日
- 「PP」 600萬 2019年2月24日
- 「MM」 152萬 2014年2月23日
- 「1 L0VE U」140萬 2006年9月16日
- 「CH」 140 2008年1月26日
- 「ZZ」 125萬 2012年2月12日
- 「JY」 120 2009年3月21日
- 「J L」 110 2008年3月1日
資料來源：運輸及物流局局長網誌
有興趣人士可留意運輸署網站，一般會在每年1月、5月及9月內的指定日期接受申請。申請自訂車輛登記號碼的人士須先繳付5,000元按金，並在申請表格上列明如何展示擬使用的自訂車輛登記號碼。運輸署署長會考慮所接獲的申請，並通知申請人是否批准擬使用的自訂車輛登記號碼。所有獲批准的自訂車輛登記號碼均會進行拍賣。
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責任編輯：馮琪雅