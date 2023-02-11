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【拍賣車牌】新春車牌拍賣會明日舉行　自訂車牌歷年最高叫價超底價2500倍

社會 11:52 2023/02/11

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

前年新春車牌拍賣會推出的自訂車牌是「W」經過119口叫價，最終以2,600萬元成交。

運輸署明日（12日）將舉行本年度農曆新年車牌號碼拍賣, 公開拍賣49個車牌號碼，運輸及物流局長林世雄指，當中不少是有「好意頭」的傳統車牌號碼，籲有興趣參與競投人士，可於明午3時到灣仔會展出席拍賣會。

林世雄今在網誌表示，公開拍賣自訂車牌號碼計劃自2006年推行至今，共舉行超過160場拍賣會，售出近4萬個自訂車牌號碼，總收益接近6億元，有關收基會撥入政府一般收入。

據局方統計，過去16年來，拍賣價最高的自訂車牌是「W」，於2021年3月7日進行拍賣，林世雄指，當日拍賣經過119口叫價，最終以2,600萬元售出，是底價的5200倍，亦刷新了自訂車輛登記號碼拍賣史上「最高售價」紀錄。

近16年拍賣價最高的十大自訂車牌

  • 「W」　2,600萬　2021年3月7日
  • 「V」　1,300萬　2017年2月12日
  • 「VV」　930萬　2018年2月25日
  • 「PP」　600萬　2019年2月24日
  • 「MM」　152萬　2014年2月23日
  • 「1 L0VE U」140萬　2006年9月16日
  • 「CH」　140　2008年1月26日
  • 「ZZ」　125萬　2012年2月12日
  • 「JY」　120　2009年3月21日
  • 「J L」　110　2008年3月1日

資料來源：運輸及物流局局長網誌

有興趣人士可留意運輸署網站，一般會在每年1月、5月及9月內的指定日期接受申請。申請自訂車輛登記號碼的人士須先繳付5,000元按金，並在申請表格上列明如何展示擬使用的自訂車輛登記號碼。運輸署署長會考慮所接獲的申請，並通知申請人是否批准擬使用的自訂車輛登記號碼。所有獲批准的自訂車輛登記號碼均會進行拍賣。

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責任編輯：馮琪雅

林世雄 運輸及物流局 運輸署 拍賣 農曆新年 運輸

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