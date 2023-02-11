【拍賣車牌】新春車牌拍賣會明日舉行　自訂車牌歷年最高叫價超底價2500倍

▲ 前年新春車牌拍賣會推出的自訂車牌是「W」經過119口叫價，最終以2,600萬元成交。

運輸署明日（12日）將舉行本年度農曆新年車牌號碼拍賣, 公開拍賣49個車牌號碼，運輸及物流局長林世雄指，當中不少是有「好意頭」的傳統車牌號碼，籲有興趣參與競投人士，可於明午3時到灣仔會展出席拍賣會。

林世雄今在網誌表示，公開拍賣自訂車牌號碼計劃自2006年推行至今，共舉行超過160場拍賣會，售出近4萬個自訂車牌號碼，總收益接近6億元，有關收基會撥入政府一般收入。

據局方統計，過去16年來，拍賣價最高的自訂車牌是「W」，於2021年3月7日進行拍賣，林世雄指，當日拍賣經過119口叫價，最終以2,600萬元售出，是底價的5200倍，亦刷新了自訂車輛登記號碼拍賣史上「最高售價」紀錄。

近16年拍賣價最高的十大自訂車牌

「W」 2,600萬 2021年3月7日

「V」 1,300萬 2017年2月12日

「VV」 930萬 2018年2月25日

「PP」 600萬 2019年2月24日

「MM」 152萬 2014年2月23日

「1 L0VE U」140萬 2006年9月16日

「CH」 140 2008年1月26日

「ZZ」 125萬 2012年2月12日

「JY」 120 2009年3月21日

「J L」 110 2008年3月1日

資料來源：運輸及物流局局長網誌

有興趣人士可留意運輸署網站，一般會在每年1月、5月及9月內的指定日期接受申請。申請自訂車輛登記號碼的人士須先繳付5,000元按金，並在申請表格上列明如何展示擬使用的自訂車輛登記號碼。運輸署署長會考慮所接獲的申請，並通知申請人是否批准擬使用的自訂車輛登記號碼。所有獲批准的自訂車輛登記號碼均會進行拍賣。

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責任編輯：馮琪雅