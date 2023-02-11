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【MIRROR成員】姜濤身體不適今缺席活動　12子不齊人令姜糖擔心

娛樂 13:28 2023/02/11

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

MIRROR成員姜濤因身體不適今缺席活動。

MIRROR 12子原定於今天（11日）一同到灣仔出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮，可是MIRROR成員姜濤身體不適被逼缺席活動，MIRROR未能全員現身表演。

【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車

姜濤缺席

MIRROR於官方IG寫道：

姜濤由於身體不適，未能參與MIRROR

今日於灣仔會展舉行的

「一秒GO一起GREEN」啟動禮。

抱歉讓粉絲失望，以及對客戶造成不便！

是次環保活動別具意義，希望大家和MIRROR

一起全力支持。

【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】

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姜濤休息

去年7月，MIRROR紅館演唱會發生意外，12子一月停工約兩個月，姜濤於11月參加商台明星籃球賽時腳部受傷，一直休養至今年初在樂壇年度盛事《叱咤頒獎禮》上演出，卻惹來負評並一直未有現身公開活動。

《風雨不改》

姜濤憑歌曲《風雨不改》入選「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」10大粵語歌曲之一，同時蟬聯至HIT推崇男歌手，他透過錄音表示：「會努力，唔會再令大家失望。」

姜濤亦憑《風雨不改》獲得今屆金像獎提名「最佳原創電影歌曲」。

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11缺1

MIRROR原定全員出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮及齊人表演，免費活動門票更被炒至逾6000元一張。不過，姜濤因身體不適將不會出席今日的活動，令不少姜糖十分擔心。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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