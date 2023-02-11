【MIRROR成員】姜濤身體不適今缺席活動　12子不齊人令姜糖擔心

▲ MIRROR成員姜濤因身體不適今缺席活動。

MIRROR 12子原定於今天（11日）一同到灣仔出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮，可是MIRROR成員姜濤身體不適被逼缺席活動，MIRROR未能全員現身表演。

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姜濤缺席

MIRROR於官方IG寫道：

姜濤由於身體不適，未能參與MIRROR 今日於灣仔會展舉行的 「一秒GO一起GREEN」啟動禮。 抱歉讓粉絲失望，以及對客戶造成不便！ 是次環保活動別具意義，希望大家和MIRROR 一起全力支持。

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姜濤休息

去年7月，MIRROR紅館演唱會發生意外，12子一月停工約兩個月，姜濤於11月參加商台明星籃球賽時腳部受傷，一直休養至今年初在樂壇年度盛事《叱咤頒獎禮》上演出，卻惹來負評並一直未有現身公開活動。

《風雨不改》

姜濤憑歌曲《風雨不改》入選「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」10大粵語歌曲之一，同時蟬聯至HIT推崇男歌手，他透過錄音表示：「會努力，唔會再令大家失望。」

姜濤亦憑《風雨不改》獲得今屆金像獎提名「最佳原創電影歌曲」。

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11缺1

MIRROR原定全員出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮及齊人表演，免費活動門票更被炒至逾6000元一張。不過，姜濤因身體不適將不會出席今日的活動，令不少姜糖十分擔心。

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