【全面通關】街頭行乞活動似有升勢　蕭澤頤：如有發現將果斷執法

▲ 蕭澤頤表示，警方一直有留意行乞活動黑點，如有發現，定會果斷執法。（警方facebook直播截圖）

香港與內地周一（6日）起全面恢復通關，本港多區街頭突湧現不少行乞者，活動似有升勢，部分更操普通話，疑為內地人或假扮殘疾人士。警務處處長蕭澤頤回應表示，一直有留意相關黑點，如有發現，警方定會果斷執法。

蕭澤頤今日（11日）在香港警察學院結業會操後見記者，被問到打擊水貨客的進展，他指自1月8日首階段與內地通關前，已經由政務司副司長統領多個部門定期開會，包括入境處及食環署等，採取一連串行動打擊水貨客，至今發出19張告票，強調打擊行動會持續，不會讓水貨活動有機會萌芽。

日前1名操普通話的奇女子在旺角街頭舉牌「賣身葬父」，「叫價」高達30萬元，引起大批市民圍觀熱議，近日社交網上亦瘋傳更多香港街頭行乞的相片。

另外，對於有約6,000人因反修例事件被捕，惟至今未被起訴，蕭澤頤指，目前仍在積極處理有關案件，形容已去到「最後階段」，務求在本月內公布跟進安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅