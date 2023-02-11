【蛋糕中伏】幫襯IG網店買$1000焦糖海鹽蛋糕　貨不對板無味材料離奇失蹤

▲ 幫襯IG網店買$1000焦糖海鹽蛋糕，貨不對板，蛋糕無味，材料更離奇失蹤。

近年流行趨向在蛋糕網店購買蛋糕，不少人在Instagram上開設小店賣各式甜品蛋糕，但要留心分辨網店，隨時都可能會中伏。近日有網民在網上發文大呻，表示花了過千元購買「雙層軟心朱古力焦糖海鹽蛋糕」與友人慶生，收貨後才發現貨不對板，不但軟心朱古力離奇「失蹤」，蛋糕更是「無色無味，啲cream白過白紙」。事主遂向店家投訴，但對方敷衍回應令他更加不忿。

最新影片推介：

該網民於Facebook群組「香港蛋糕關注組」發文，表示為跟友人慶祝生日，於是在IG小店訂購了「雙層軟心朱古力焦糖海鹽蛋糕」，更加購羽毛、花朵等裝飾，最後埋單過千元。事主當日原本滿心歡喜收貨，結果發現蛋糕與相片不符，品嚐後深知「大中伏」。事主指，蛋糕夾層無軟心朱古力之餘，焦糖海鹽更是消失得無影無蹤，形容整個蛋糕「無色無味，啲cream白過白紙」，令朋友們非常失望。

因無法接受蛋糕貨不對版，事主遂質問店主，未料對方只回覆一句「忘記加軟心朱古力sorry」欲了事，一度向店家追問如何解決卻未有回應任何賠償或跟進。事主隨即詢問未見有焦糖海鹽，店家竟指其忌廉已加上焦糖海鹽味，令事主覺得疑惑：「請問在下係咪未食過焦糖味，定你個味覺有啲咩問題，需唔需要我哋拎返個蛋糕畀你試吓？」直言：「我哋千幾蚊買個蛋糕，依家一句忘記咗就算數？」但對方未有進一步回應，只是一直堅稱蛋糕的忌廉就是焦糖海鹽味，事主於是忍不住怒斥：「先唔講啲cream係純白色無焦糖海鹽味，你邊度講咗加喺忌廉？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文發出後引來不少網民討論，表示蛋糕網店質素參差不齊，中伏機會甚高，「大把都係呃飯食」、「又一間IG昆人店」、「呢啲蛋糕拎嚟打卡多過食」、「IG店成日吊高價錢買，味道又唔值」；亦有網民替事主感到不值，「今次當交學費」、「好多實體鋪仲抵過幫襯網店，至少有衛生保證」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣