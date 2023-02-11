【警隊招募】蕭澤頤：招募挑戰不只限警隊　歸因整體勞動人口結構減少

▲ 蕭澤頤表示，招募人數下降的挑戰，不只限於警隊，而是對各行各業都有影響。（警方facebook直播截圖）

據保安局早前向立法會交代，警隊去年只成功招聘654人創3年新低。警務處處長蕭澤頤今日（11日）在香港警察學院結業會操後見記者，他表示，招募人數下降的挑戰，不只限於警隊，而是對各行各業都有影響，並歸因於勞動人口「結構上」的改變。

他提到，10年前本港整體勞動人口接近400萬，直至去年下降至不足380萬，每年的應屆中學畢業生人數，已經由5年前的超過8萬人，去年下降至4.7萬人，「事實上勞動人口有好大影響，對各行各業都有影響」。

他表示，警方正採取積極主動招募策略，包括在近年推出多項新措施，透露今個財政年度截至去年12月底，初步數字顯示逾6,400人投考警隊，並預期今個財政年度，招募工作會比上年度有改善。

他舉例指，2021年5月起每季舉辦警察招募體驗日，至今共有8,565人次參與，當中有2,719人即場申請入職；去年9月至10月，到訪11間大學進行大學招募快線，透過初步遴選即時收到389份警隊入職申請；內地學生招募快線方面，去年11月到訪國內兩間大學，初步收到106份即時入職申請；另於2021年7月新增的運動員招募計劃，至今有15人已正式入職，分別有10人入職成為督察，5人入職成為警員。

對於警方早前向個別傳媒發信，被形容是「施壓信」，蕭回應時強調重視傳媒關係，近兩、三年不時跟前線記者見面，並指警隊一定會接受「持平的批評」。

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責任編輯：馮琪雅