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【土耳其地震】土耳其被活埋遺下孕妻幼女　男星生前遺言觸動人心

娛樂 16:02 2023/02/11

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

出生於土耳其、於內地發展的男星唐小強（İdris Talha Kartav）不幸被活埋。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區日前發生7.8強震，逾2萬人死亡，現場有大量建築物倒塌，罹難人數恐繼續攀升。

出生於土耳其、於內地發展的男星唐小強（İdris Talha Kartav）日前到土耳其探親，不幸遇上地震事故，被活埋數天後傳出噩耗。

【土耳其地震】港救援隊出動搜索犬無人機　瓦礫堆搜索生還者

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遇上大地震

消息指唐小強日前他遠赴土耳其與家人團聚，卻遇上大地震，其下塌飯店被震至倒塌頓成廢墟。

唐小強於周二（7日）被活埋在酒店廢墟下生死未卜，急救團隊已動用挖土機及人力試圖拯救，可惜唐小強遺體被發現時已無生命跡象。

其妻子目前懷著第2胎，二人育有一名3歲女兒。

【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔

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感人遺言

土耳其出生的唐小強自2010年開始於內地讀書，畢業於廈門大學海外教育學院。

他其後成為了湖北衛視《非正式會談》固定嘉賓。

他曾於節目中說：

如果這是我生命的最後一天，我會買最早的航班飛回土耳其，親吻我的女兒，一直看著家人說抱歉10多年不能陪你們。

不幸事件令人婉惜。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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