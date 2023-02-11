【令人心痛】8歲男童身體不適7次舉手示意 老師要求「忍一忍」釀不治悲劇

小朋友身體不適不容忽視！福建福州一名8歲男同，上課時7次舉手向老師表達身體不適，惟老師僅叫他「忍一忍」，下課後，男童由老師攙扶走下樓梯，之後摔倒在樓梯轉角位，且撞到後腦當場昏迷，送院搶救無效死亡。

影片推介：

綜合内地媒體報道，事發於2020年11月，據男童媽媽稱，8歲兒子上課時出現身體不適，7次向課堂老師舉手反映，卻未受到任何處理及關心，也未通知家長，適逢疫情期間，也未在當下給兒子量體溫，而是不耐煩口吻叫該名兒子「忍一忍」。兒子整節課都無力趴在座位。

該名媽媽稱，下課後，兒子在樓道處哭著稱自己無力下樓，老師強行拉兒子下樓，兒子的手欲抓住手扶欄桿尋求平衡時，遭老師一把拉開，致兒子在二樓轉角處摔倒，且撞後後腦當場昏迷。兒子隨即被送院搶救，惟搶救無效死亡。

該名媽媽控訴，任課老師在兒子摔倒後，並未在第一時間打急救電話或致電通知家長，直到丈夫因在校門口知悉事件，才打急救電話，直斥校方態度及處理模式冷漠，導致悲劇發生。涉事校方回應稱，孩子摔倒的位置，正好處於監控死角，對於家長説法不予認可。

福州市鼓樓區教育局工作人員日前回覆內地船體查詢時稱，事件目前已進入法律程序，法院已公佈一審判決結果，二審已於前日開庭審理，但未交代裁判結果。該工作人員稱，男同患有基礎疾病，死因與跌倒無關。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳