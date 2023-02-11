【集體回憶】死黨驚喜辦麥當勞生日派對 26歲壽星仔感動：實現兒時夢想

麥當勞生日會是不少人的童年集體回憶，馬來西亞一名26歲男子，獲死黨送上麥當勞生日派對驚喜，令他感動萬分，直言是實現兒時夢想。短片曝光後亦引起網民熱議。

綜合馬來西亞媒體報道，一名網民近日在TikTok發布短片，只見一群朋友在麥當勞為他們的朋友舉辦生日派對，據上傳者稱，她的26歲朋友稱想在麥當勞過生日，大家為了幫他實現夢想，故舉辦該派對給他驚喜。對朋友送上的驚喜，壽滿臉掛著開心的表情。

據悉，該場生日派對是在當地一家麥當勞分店舉辦，這也是該分店的工作人員第一次為12歲以上的顧客舉辦派對。上傳者稱，這個像孩子一樣慶祝生日的方式，可以讓大人重溫兒時的快樂回憶，

這些人是我最要好的朋友，也許很多人都沒有意識到他們是多麼有趣、聰明和善良。我很高興能夠捕捉到這溫馨的一刻，相信它會是我們最美好的記憶中的一部分。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民稱，如此花心思替朋友慶祝生日，真的心都被溫暖、這就是純真的友誼、這樣的友情真的太棒了；也有網民稱，也想要辦一場以麥當勞為主題的生日派對。

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責任編輯：王明芳