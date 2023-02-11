  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 16:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土耳其地震】港救援隊出動搜索犬無人機　瓦礫堆搜索生還者

社會 15:47 2023/02/11

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

香港救援隊在瓦礫中搜索生還者。（鄧炳強facebook圖片）

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級強烈地震，至今錄得逾2萬人罹難，特區政府派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊，一行約59人於昨日（10日）抵達土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay），協助當地救災工作。

據保安局局長鄧炳強、保安局及消防處等社交媒體更新進展，香港救援隊經連夜趕路，昨日（10日）抵達土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay），並在當地時間傍晚約6時30分出動，帶同搜索犬、無人機及2架小型物資車，前往災場其中一個住宅區，展開搜索及救援任務。

直至今（11日）更新，救援隊到達災場進行風險評估後，已出動搜索犬及利用無人機，在瓦礫中搜索生還者。

不過，消防處早前在facebook上載一條抵達災區、與國家救援隊會合後參加升旗禮的影片，引起網民熱議。該帖文指，港府救援隊「已完成營地駐紮，並參與升旗儀式。」有部分網民留言指，救援工作爭分奪秒，事前毋須「振奮氣勢」，質疑是「做show」、「升旗緊要過救人」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而消防處facebook今日已上載救援隊開展搜救工作的影片

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

土耳其 網絡熱話 社交平台 鄧炳強 無人機 衞生署 消防處 保安局 Facebook 地震

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友
17:14 2023/02/10
【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友
【學生午膳】「活力午餐」遲派飯學生捱餓　母公司大家樂稱人手緊張不涉罷工
17:03 2023/02/10
【學生午膳】「活力午餐」遲派飯學生捱餓　母公司大家樂稱人手緊張不涉罷工
【璀璨帝國】香港富豪登Netflix真人騷　送愛妻90卡彩鑽手鏈估值逾1300萬元
14:48 2023/02/10
【璀璨帝國】香港富豪登Netflix真人騷　送愛妻90卡彩鑽手鏈估值逾1300萬元