【土耳其地震】港救援隊出動搜索犬無人機　瓦礫堆搜索生還者

▲ 香港救援隊在瓦礫中搜索生還者。（鄧炳強facebook圖片）

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級強烈地震，至今錄得逾2萬人罹難，特區政府派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊，一行約59人於昨日（10日）抵達土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay），協助當地救災工作。

據保安局局長鄧炳強、保安局及消防處等社交媒體更新進展，香港救援隊經連夜趕路，昨日（10日）抵達土耳其地震災區哈塔伊省（Hatay），並在當地時間傍晚約6時30分出動，帶同搜索犬、無人機及2架小型物資車，前往災場其中一個住宅區，展開搜索及救援任務。

直至今（11日）更新，救援隊到達災場進行風險評估後，已出動搜索犬及利用無人機，在瓦礫中搜索生還者。

不過，消防處早前在facebook上載一條抵達災區、與國家救援隊會合後參加升旗禮的影片，引起網民熱議。該帖文指，港府救援隊「已完成營地駐紮，並參與升旗儀式。」有部分網民留言指，救援工作爭分奪秒，事前毋須「振奮氣勢」，質疑是「做show」、「升旗緊要過救人」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而消防處facebook今日已上載救援隊開展搜救工作的影片。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅