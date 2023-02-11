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【針灸意外】女子背痛針灸被刺穿血管　「肺部塌陷」流1公升血水險亡

健康 17:16 2023/02/11

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台灣一女子因腰酸背痛針灸，被刺穿血管導致呼吸困難，「肺部塌陷」流1公升血水險亡。

很多港人因工作等等原因都會腰酸背痛，大部分人會選擇看中醫，但台灣一名蔡姓女子早前因腰酸背痛，前往中醫診所針灸，豈料血管遭到刺穿呼吸困難，引發氣胸、右下肺葉塌陷流1公升血水險亡。

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綜合台媒報道，蔡女士2022年12月因為腰痠背痛等症狀，前往台中南區某中醫診所掛號，當時由一名吳姓女醫師負責看診，經過診斷後，吳姓女醫師對其實施針灸治療。未料在下針的過程中，吳醫師意外刺傷蔡女士的肋膜血管，使得她在針灸時已經開始感到身體不適，回家以後更出現呼吸疼痛的狀況，而且愈來愈嚴重。

隔天凌晨1點蔡女士被送往醫院就醫，症狀並迅速惡化，變得呼吸困難。醫生立即為蔡女士進行檢查，發現其右肺出現氣胸，遂立即插管引流，總共流出了將近1,000c.c.的血水，接著緊急爲其輸血。後經過轉院治療，蔡女士的右肺也被檢查出其右下肺葉有塌陷的情況，最終經過全身麻醉切除部分右肺、清創手術，才成功保住一命，後續則需住院治療，觀察數天才出院。

檢方調查，根據吳姓女醫師、蔡女士就診醫院的說法，以及蔡女士平時的生活習慣、就診紀錄等證據，確認針灸與氣血胸有因果關係，偵結後依照過失傷害罪，將吳女起訴。

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責任編輯：羅嘉欣

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