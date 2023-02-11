【公民科考察】公民科1日內地考察行程捱批　蔡若蓮：有中學反映安排困難

▲ 教育局日前公布，22個公民科內地考察行程將於4月啟動。（蔡若蓮facebook圖片）

隨著香港與內地全面通關，教育局日前公布高中公民與社會發展科內地考察安排，4月會有22個廣東省短線行程率先啟動，包括新增10個1至2天短線行程。

蔡若蓮表示，目前未考察的中四、五級學生總數逾10萬人，加上中五明年將備戰文憑試，故安排中五生優先，並提醒學生要預先辦理申請回鄉證。

至於部分考察行程只有1天，被教聯會指是「走馬看花」，蔡若蓮引述，有中學校長反映剛恢復全日面授課堂，學生還在適應校園生活和學習進度，學校需作特別人手和教學安排，安排考察會有困難，故局方決定濃縮行程，強調學校仍可選擇2天或3天考察團。

另外，對於紀錄片《給十九歲的我》爭議，蔡若蓮說，得悉學校已啟動危機處理小組，為受影響的同學及教師提供支援，局方會與校方保持緊密聯繫，有需要時提供協助。她又提醒，學校在收集學生個人資料時，要留意條例及指引，向學生說明相關目的及用途等。

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責任編輯：馮琪雅