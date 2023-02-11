【鋪鋪Poker】與郭偉亮+劉浩龍互爆秘密　楊千嬅透露囝囝愛《聲夢2》想當歌手

▲ 楊千嬅擔任J2節目《鋪鋪Poker》的嘉賓。

由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、陳欣茵（Sonya）、陳若思（Amber）同布樂文（JB）主持的J2（82 台）節目《鋪鋪Poker》於今晚播出，今集嘉賓是天后級人馬楊千嬅。

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大爆秘密

楊千嬅以一頭標誌性的紫色頭髮亮相節目，師兄亦穿上紫色衛衣襯返嘉賓。

今趟千嬅是應Eric邀請出席，她又爆二人秘密，原來他們是同年同月同日生，是典型水瓶座性格，上星期五生日齊齊步入49歲。

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楊千嬅的弱點

節目開首，師兄問千嬅大懲罰最驚會遇到甚麼物種，千嬅回答︰「蛇蟲鼠蟻是基本驚，有毛滑潺潺、曉郁有生命都驚。」她又自爆老公丁子高出門前的叮囑︰「佢叫我睇路囉，小心啲出牌。開頭以為佢驚我輸，原來佢係唔想我輸得咁核突。」

牌局正式開始，第一鋪先來三位女仕對決，千嬅憑最後一隻牌，構成同花擊敗Sonya的3條7及Amber一對A，先下一城。

▲ 《鋪鋪Poker》

獅子座藝人

席間Eric講到圈中有不少獅子座藝人，在座的師兄及千嬅老公都是最佳例子，Eric說︰「谷德昭都係，佢哋玩牌有一個特點，好少偷雞，開頭死都唔肯講畀我聽點解。後來佢哋解釋我聽，因為獅子座要面，好驚偷完雞衰咗個下，瘀呀。」

千嬅話獅子座還有「囉嗦」的強項，而水瓶座的千嬅，用一招秘技就能順利KO老公，想學嘢的朋友記得留意今晚《鋪鋪Poker》。

囝囝想入行

千嬅談到早前Halloween為囝囝丁進諾佈置屋企，原因是他不單儀式感重，而且喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質。

她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」

另外，打從做女開始，鮮有下廚的千嬅，近年已榮任為廚娘，雖然未至於出色，至少識煮。原因是老公喜歡食之外，更會評頭品足，但更多的是想可以親手煮餸給兒子吃。

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