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【土耳其地震】近2,000箱物資塞爆3分行　東瀛遊宣布傍晚6時起暫停代收物資

社會 17:17 2023/02/11

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東瀛遊指3間分店至今已收到近2,000箱物資。（東瀛遊facebook圖片）

土耳其周一（6日）發生7.8級強烈地震，至今錄逾2萬人罹難。土耳其駐港領事館日前呼籲港人捐助物資，幫助當地災民。早前自發代收賑災物資的東瀛遊今日（11日）宣布，至今已收到近2,000箱物資，惟收集物資的3間分行已「爆滿」，故宣布捐赠物資行動將於今午6時暫停。

土耳其駐港總領事館日前呼籲，市民可於下周一（13日）前傍晚，將物資交到葵涌指定物流倉。

東瀛遊昨日宣布，即日起至周日（12日）開放銅鑼灣、沙田及旺角合共3間分行，作為物資籌集收集站，協助市民轉送物資至葵涌物流貨倉。

東瀛遊最新表示，感謝市民一連兩日超踴躍捐贈，由於3間分行已經爆滿，基於人手有限，未能及時處理大量裝箱工作及運輸安排，宣布提早暫停捐赠物資行動，以預留明天全日處理運輸搬運至葵涌貨倉。

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東瀛遊再次感謝各位捐贈人士的善心，並協助本社處理裝箱工作，並體諒是次捐贈的處理不周，希望土耳其災民盡快渡過難關。

喵坊日前亦有發起代收物資，設有多個回收點。喵坊今午亦在facebook公布更新太子及旺角代收點位置，籲市民將物資送到太子及旺角地鐵站鴻福堂，最新安排可參考喵坊facebook

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責任編輯：馮琪雅

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