【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責

▲ 重病女兒致電稱「身體很冷」，身障母安慰其早點休息，隔日悲見冰冷遺體自責。

台灣一名呂姓婆婆有極重度身心障礙，與患有重度糖尿病的女兒相依爲命，一直以來靠著微薄的低收入戶補助生活。不料近日女兒卻突然離世，手足無措的呂婆婆只能尋求警方的幫助，所幸熱心的所長得知後，立即聯繫慈善團體協助，希望能夠減輕呂婆婆的負擔。

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綜合台媒報道，呂婆婆居住於雲林縣斗南鎮，領有極重度身心障礙證明，而她的女兒則患有重度糖尿病。雲林縣警察局斗南分局表示，東和派出所5日上午接獲呂婆婆報案，稱女兒已死亡多時，但無力處理。所長得知後，立刻聯繫慈善團體提供物資，並向社會安全網申請紓困救助。

據悉，呂婆婆前一晚曾接到女兒的電話，對方稱身體很冷很不舒服，但她當時不以為意，安慰女兒早點休息、注意保暖，隔天回家後卻驚見女兒全身冰冷僵硬，已不幸身亡，事後呂婆婆也因自己沒有及時發現女兒的異狀而感到愧疚不已。

警方表示，呂婆婆領有極重度身心障礙證明，無法正常工作，而且家境清寒，故被古坑鄉公所社會課列為低收入戶；女兒則患有嚴重糖尿病及憂鬱症，同時領有重大傷病卡，也無法正常工作，平時與母親相依為命，靠著微薄的補助過活。由於女兒突然離世，呂婆婆無法承擔起龐大的喪葬費，因此所長吳俊麟協助轉介「張榮發慈善基金會」申請救助，同時聯繫「古坑鄉懷恩堂」、「古坑慈靈宮青年會」提供物資，希望可以幫助呂婆婆度過難關。

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責任編輯：羅嘉欣