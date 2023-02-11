  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 22:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校園列車】東鐵「烏蠅頭」、輕鐵退役列車置英華校園　林世雄盼「英華仔」投身公交行業

社會 22:07 2023/02/11

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

見證退役列車新生命。運輸及物流局局長林世雄今天(11日)到英華書院暨英華小學校舍，出席「退役列車保&middot;傳計劃」。(運流局fb圖片)

運輸及物流局局長林世雄今天(11日)到英華書院暨英華小學校舍，出席「退役列車保·傳計劃」。見證由港鐵捐贈東鐵線「烏蠅頭」退役列車、輕鐵第二期退疫列車兩列車頭，置身英華書院及小學，成為全港首間接收車頭置於校園的學校，政府全力支持這項極具意義，集保育、教學、關懷社區於一身的計劃。

林世雄致辭時表示，原來英華校園與鐵路早有淵源，他提到當年在路政署工作，在鄰近英華校園的深旺道推展高鐵走線的往事。他認為兩枚車頭承載幾代人的回憶，其軀殼得以完美保留之餘，內裡更被賦予新生命，令校園增添更多FUN，師生互動更多樂趣。

他又感謝英華書院及小學、港鐵公司及各單位對計劃的支持，十分期待同學每日和這些升級改造的列車部件零距離接觸的時候，引發大家的好奇心，從此愛上公共交通事業，更期待將來更多「英華仔」可以投身公交行業，將興趣發展為事業，在自己喜歡的行業全程投入，發光發熱，服務香港。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

中學 正能量 中小學教育 高鐵 運輸及物流局 林世雄 英華書院 英華小學 小學 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友
17:14 2023/02/10
【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友
【璀璨帝國】香港富豪登Netflix真人騷　送愛妻90卡彩鑽手鏈估值逾1300萬元
14:48 2023/02/10
【璀璨帝國】香港富豪登Netflix真人騷　送愛妻90卡彩鑽手鏈估值逾1300萬元
【無性生B】抗拒性生活卻渴望當媽媽　女子花$230買DIY授精盒一擊即中誕女兒
17:24 2023/02/10
【無性生B】抗拒性生活卻渴望當媽媽　女子花$230買DIY授精盒一擊即中誕女兒