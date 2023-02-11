【校園列車】東鐵「烏蠅頭」、輕鐵退役列車置英華校園　林世雄盼「英華仔」投身公交行業

▲ 見證退役列車新生命。運輸及物流局局長林世雄今天(11日)到英華書院暨英華小學校舍，出席「退役列車保·傳計劃」。(運流局fb圖片)

運輸及物流局局長林世雄今天(11日)到英華書院暨英華小學校舍，出席「退役列車保·傳計劃」。見證由港鐵捐贈東鐵線「烏蠅頭」退役列車、輕鐵第二期退疫列車兩列車頭，置身英華書院及小學，成為全港首間接收車頭置於校園的學校，政府全力支持這項極具意義，集保育、教學、關懷社區於一身的計劃。

林世雄致辭時表示，原來英華校園與鐵路早有淵源，他提到當年在路政署工作，在鄰近英華校園的深旺道推展高鐵走線的往事。他認為兩枚車頭承載幾代人的回憶，其軀殼得以完美保留之餘，內裡更被賦予新生命，令校園增添更多FUN，師生互動更多樂趣。

他又感謝英華書院及小學、港鐵公司及各單位對計劃的支持，十分期待同學每日和這些升級改造的列車部件零距離接觸的時候，引發大家的好奇心，從此愛上公共交通事業，更期待將來更多「英華仔」可以投身公交行業，將興趣發展為事業，在自己喜歡的行業全程投入，發光發熱，服務香港。

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責任編輯 李志強