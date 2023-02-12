【土耳其災區搶救】港救援隊成功拯救3名生還者　李家超：這個消息令人鼓舞

▲ 香港救援隊在土耳其哈塔伊的瓦礫堆下約六米處，成功救出3名被埋六日的生還者。(鄧炳強FB圖片)

正在土耳其地震災區的香港救援隊深夜傳來好消息，救援隊剛剛成功拯救3名生還者。救援隊在土耳其哈塔伊搜索期間，在瓦礫堆下約六米成功救出3名被埋六日的生還者，並協助將傷者移離現場送上救護車。

特首李家超在社交網站專頁帖文，十分感謝香港特區救援隊的同事不辭勞苦，於2月8日晚前往土耳其地震災區協助搜救工作，並於昨天(11日)成功救出三名生還者。

這個消息令人鼓舞，我相信救援隊會竭盡所能，繼續全力進行搜救行動。

保安局局長鄧炳強亦發文，感謝香港救援隊在土耳其哈塔伊的瓦礫堆下約六米處，成功救出3名被埋六日的生還者。他說希望救援隊再接再厲，繼續全力搜救。

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消防處即時更新：特區救援隊持續救出生還者：

【11/2 23:30】 當地時間下午5:50分，特區救援隊在哈塔伊地震災區現場搜救出倖存者，目前已救出三名。

又多一名生還者獲救喇，救援隊總共成功拯救三名生還者：

【11/2 23:20】救援隊剛剛又成功拯救第二名生還者：

【11/2 23:15】特區救援隊剛剛成功救出一名生還者，救援行動仍然繼續

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責任編輯 李志強