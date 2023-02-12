  • 19°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 04:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土耳其災區搶救】港救援隊成功拯救3名生還者　李家超：這個消息令人鼓舞

社會 03:02 2023/02/12

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

香港救援隊在土耳其哈塔伊的瓦礫堆下約六米處，成功救出3名被埋六日的生還者。(鄧炳強FB圖片)

正在土耳其地震災區的香港救援隊深夜傳來好消息，救援隊剛剛成功拯救3名生還者。救援隊在土耳其哈塔伊搜索期間，在瓦礫堆下約六米成功救出3名被埋六日的生還者，並協助將傷者移離現場送上救護車。

特首李家超在社交網站專頁帖文，十分感謝香港特區救援隊的同事不辭勞苦，於2月8日晚前往土耳其地震災區協助搜救工作，並於昨天(11日)成功救出三名生還者。

這個消息令人鼓舞，我相信救援隊會竭盡所能，繼續全力進行搜救行動。

保安局局長鄧炳強亦發文，感謝香港救援隊在土耳其哈塔伊的瓦礫堆下約六米處，成功救出3名被埋六日的生還者。他說希望救援隊再接再厲，繼續全力搜救。

 

    點擊圖片放大
    +2

消防處即時更新：特區救援隊持續救出生還者：

【11/2 23:30】 當地時間下午5:50分，特區救援隊在哈塔伊地震災區現場搜救出倖存者，目前已救出三名。

又多一名生還者獲救喇，救援隊總共成功拯救三名生還者：

【11/2  23:20】救援隊剛剛又成功拯救第二名生還者：

【11/2 23:15】特區救援隊剛剛成功救出一名生還者，救援行動仍然繼續

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

 

 

 

 

 

國防 正能量 土耳其 香港 地震

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
21:44 2023/02/11
【李啟言傷勢】阿Mo踏出半年以來的第一步　家人及團隊眼泛淚光
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】